Adulta Mayor Resbala y se Golpea la Cabeza en Veracruz; La Ambulancia no Llegó

En Tuxpan, municipio perteneciente a la zona norte de la entidad, una mujer de aproximadamente 70 años terminó con una herida en la cabeza luego de sufrir una caída en la calle Sebastián Lerdo de Tejada, de la colonia Miguel Alemán, del puerto en el municipio anteriormente citado.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presuntamente se habría resbalado sobre el pavimento y cayó, por lo que terminó golpeándose la cabeza. Sin embargo, la situación se agravó al no haber una ambulancia disponible.

Debido a la situación, la mujer adulta mayor permaneció en el lugar donde se registró el accidente por aproximadamente una hora, tirada sobre el pavimento, mientras esperaba para poder recibir atención médica y ser trasladada a un hospital.

Finalmente, sus familiares llegaron al sitio y, ante la falta de una ambulancia, decidieron trasladarla por sus propios medios a bordo de un taxi. Policía Municipal y personal de Marina arribaron al sitio y tomaron conocimiento de lo sucedido.