Accidentes

Adulta Mayor Resbala y se Golpea la Cabeza en Veracruz; La Ambulancia no Llegó

Una mujer de la tercera edad esperó por más de una hora ser atendida al norte de la entidad tras sufrir una caída que le ocasionó una herida.

Adulta Mayor Resbala y se Lesiona la Cabeza en Veracruz; La Ambulancia no LlegóLa mujer fue trasladada por sus familiares en un taxi. Foto: Archivo | N+

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En Veracruz, una adulta mayor sufrió una caída y esperó más de una hora por una ambulancia que nunca llegó. Sus familiares la llevaron al hospital en taxi.

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