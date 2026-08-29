Tractocamión Termina Volcado en Carretera Libramiento a Tlaxcala de Puebla

El conductor de un tractocamión perdió el control de la unidad mientras transitaba por el Libramiento a Tlaxcala, misma que terminó volcada sobre la carpeta asfáltica provocando el cierre de la circulación vehicular.

El accidente vial ocurrió sobre el kilómetro 121 a la altura de la ciudad de Puebla, movilizando a personal de Protección Civil Municipal para atender al operador del vehículo pesado, mismo que resultó ileso.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió la volcadura de un tractocamión sobre el 📍Libramiento a Tlaxcala, a la altura del km 121.



Se realizó el control de riesgos por derrame de aceite y diésel, manteniendo la zona segura. pic.twitter.com/b3MNWokvN0 — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 29, 2026

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana quienes llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona y realizar el control de riesgos por derrame de aceite y diésel.

Tras varios minutos, los cuerpos de emergencias lograron retirar la unidad de carga siniestrada y tras dejar la zona limpia, reabrieron la circulación vehicular del kilómetro 121 del Libramiento a Tlaxcala.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Choca contra Automóvil tras Corte de Circulación en Puebla

Otro accidente se registró este viernes 28 de agosto de 2026 en la calle 2 de Abril esquina con la 16 de Septiembre en el municipio poblano de Cuautlancingo donde una unidad de carga estuvo involucrada.

El conductor de un tractocamión llevó el vehículo por una zona donde cables de energía eléctrica le estorbaban el paso, provocando el derribo de la mufa de un inmueble.

Al lugar del accidente, en la zona conurbada de Puebla, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo para retirar la unidad y asegurar los cables afectados.

Tras atender el incidente, los elementos de Seguridad Vial dejaron la zona sin riesgos para la población, razón por la que la circulación en estas vialidades fue reabierta.

Con información de N+

GMAZ