Accidentes

Tractocamión Termina Volcado en Carretera Libramiento a Tlaxcala de Puebla

Elementos de Protección Civil Municipal llegaron hasta el lugar del accidente a la altura de la capital poblana para mitigar riesgos.

Accidente Volcadura Tractocamión Carretera Libramiento a Tlaxcala PueblaVuelca Tractocamión en la Carretera Libramiento a Tlaxcala de Puebla. Foto: X @SSC_Pue

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Accidente en Puebla: un tractocamión volcado en el Libramiento a Tlaxcala movilizó a Protección Civil. Conoce cómo se gestionó el riesgo y se restableció el tráfico.

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