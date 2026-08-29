Muere Niño de Cuatro Años Arrollado por Vehículo en Pueblo Nuevo, Durango

Un niño de cuatro años perdió la vida luego de ser atropellado en la carretera San Miguel de las Cruces, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

El accidente ocurrió cuando el menor se encontraba en compañía de su abuelo, quien realizaba trabajos de bacheo sobre dicha vialidad. En un momento determinado, un vehículo que circulaba por el lugar impactó al niño y lo proyectó aproximadamente 15 metros sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención al menor, quien todavía se encontraba con vida. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en El Salto; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida mientras recibía atención.

El conductor quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.