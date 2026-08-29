Accidentes

Muere Niño de Cuatro Años Arrollado por Vehículo en Pueblo Nuevo, Durango

El menor se encontraba en compañía de su abuelo cuando fue atropellado por el automóvil.

Muere Niño de Cuatro Años Arrollado por Vehículo en Pueblo Nuevo, DurangoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+