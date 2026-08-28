Confirman Dos casos de Miasis por Gusano Barrenador en Sinaloa

En Sinaloa, se confirmaron dos casos de miasis y descartaron un caso que permanecía bajo sospecha.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que uno de los pacientes es originario de El Rosario y el otro de Sinaloa de Leyva. Ambos se encuentran estables y reciben atención médica, luego de que los resultados confirmatorios fueran recibidos hace apenas unos minutos.

“Ambos se encuentran estables, recibiendo atención médica, con los cuidados necesarios, y el llamado a la comunidad es que aquellas personas que tengan heridas en su piel se mantengan bien cuidadas”, dijo el funcionario.

La presencia de esta enfermedad en humanos representa un nuevo escenario para Sinaloa, pues anteriormente la entidad se había mantenido sin casos de gusano barrenador en su territorio. De hecho, durante 2025 las autoridades estatales aseguraban que la ganadería sinaloense permanecía libre de esta plaga, en un contexto en el que México había logrado mantenerse libre del parásito durante décadas.

La situación cambió en 2026 con la detección del primer caso de gusano barrenador en ganado en Sinaloa, lo que llevó a reforzar las acciones de vigilancia sanitaria en el estado. Ahora, con la confirmación de los primeros dos casos en personas, las autoridades hicieron énfasis en la importancia de prevenir la infestación.

González Galindo llamó a la población a cuidar especialmente las heridas abiertas, mantenerlas limpias y evitar dejarlas expuestas, debido a que representan una vía de entrada para la infestación.

Ante cualquier lesión que presente cambios, secreción, dolor, mal olor o la presencia de larvas, recomendó acudir a recibir atención médica.