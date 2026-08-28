Salud

Confirman Dos casos de Miasis por Gusano Barrenador en Sinaloa

Autoridades de Salud llaman a cuidar heridas abiertas para evitar infestarse.

Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en SinaloaConfirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Sinaloa. Foto: CDC

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+