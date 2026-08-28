Seguridad

Sujeto a Prisión Preventiva por Presunto Homicidio en Cajeme, Sonora

La víctima habría sido atacada a balazos por el imputado en un domicilio de la colonia Rincón del Valle en Ciudad Obregón.

Sujeto a Prisión Preventiva por Presunto Homicidio en Cajeme, SonoraSujeto a Prisión Preventiva por Presunto Homicidio en Cajeme, Sonora. Foto: FGJE

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