Sujeto a Prisión Preventiva por Presunto Homicidio en Cajeme, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró la vinculación a proceso de Mario 'N', por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de Mosiah Manuel 'N', en el municipio de Cajeme.

Durante la audiencia, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal y ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la imputación ministerial, los hechos ocurrieron el 16 de abril pasado en un domicilio del bulevar Camino Real, en la colonia Rincón del Valle, de Ciudad Obregón, donde el presunto responsable habría planificado el ataque con arma de fuego contra la víctima, causándole la muerte.