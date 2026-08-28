Evacúan a 50 Personas de Hospital IMSS-Bienestar en Hermosillo, Sonora

Un total de 50 personas fueron evacuadas de manera preventiva del Hospital General de Especialidades, luego de que se activara la alarma contra incendios durante la mañana de este viernes.



La movilización de los cuerpos de emergencia se registró poco antes de las 12:00 del mediodía, en las instalaciones ubicadas en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Carlos Quintero Arce, al poniente de Hermosillo.



Bomberos de Hermosillo señalaron, que al parecer la alerta se originó en el área de comedor del Banco de Sangre, donde un recipiente con alimento fue colocado dentro de un horno de microondas y generó humo, situación que provocó la activación del sistema.



Personal de Bomberos acudió para atender el reporte y, una vez controlada la situación, se descartó una emergencia mayor, por lo que las personas evacuadas pudieron reingresar y las actividades del hospital del IMSS-Bienestar continuaron con normalidad.