Sociedad

Evacúan a 50 Personas de Hospital IMSS-Bienestar en Hermosillo, Sonora

Elementos del departamento de bomberos acudieron a la clínica luego de que se activara la alarma contra incendios en el Hospital General de Especialidades.

Evacúan a 50 Personas de Hospital IMSS-Bienestar en Hermosillo, SonoraEvacúan a 50 Personas de Hospital IMSS-Bienestar en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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