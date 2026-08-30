Programas sociales

Registro al Apoyo Bienestar 30 a 64 Años Abre en Septiembre 2026: Módulos y Apellidos

Esta semana reabre el nuevo registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la primera semana de septiembre 2026

Abre Registro al apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años módulos y apellidos del 31 al 5 de septiembre 2026El apoyo del Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años sigue en septiembre 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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