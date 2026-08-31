Anuncian Corte de Agua de 12 Horas en Altamira; A Esta Hora Inicia la Suspensión

Habitantes de los sectores Duport y Centro Norte, en Altamira, Tamaulipas, tendrán afectaciones en el suministro de agua potable este martes 1 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento.

El organismo operador informó que será necesario realizar el paro de la Planta Potabilizadora Duport para llevar a cabo labores de mantenimiento en válvulas y líneas principales de captación DIMA y de la propia planta.

La suspensión está programada de las 7:30 de la mañana a las 7:30 de la noche del martes. Una vez concluidos los trabajos, el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual, por lo que la presión podría tardar varias horas en recuperarse completamente durante el miércoles y días posteriores.

Las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones y almacenar agua suficiente para sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable: