Sociedad

Anuncian Corte de Agua de 12 Horas en Altamira; A Esta Hora Inicia la Suspensión

Se realizarán trabajos de mantenimiento que provocarán afectaciones temporales en el suministro de agua potable en algunos sectores de la ciudad.

Altamira Tendrá Corte de Agua en Decenas de Colonias por Trabajos de ReparaciónAltamira Tendrá Corte de Agua en Decenas de Colonias por Trabajos de Reparación. Foto: N+

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Este martes 1 de septiembre habrá corte de agua por 12 horas en sectores Duport y Centro Norte.

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