Alerta en 11 Alcaldías de CDMX por Lluvias; Graniza al Sur y Metro Activa Marcha de Seguridad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) mantiene activa una Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en 11 alcaldías durante la tarde y noche de este lunes 31 de agosto, luego de que su radar meteorológico registrara granizo y actividad eléctrica en el sur y el poniente de la capital.

De acuerdo con la interpretación del radar meteorológico y de actividad eléctrica emitida a las 13:10 horas, actualmente se observan lluvias de intensidad moderada a fuerte con caída de granizo en Magdalena Contreras y Tlalpan, donde también se registra actividad eléctrica.

En Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco se presentan lluvias con intervalos de chubascos. La dependencia prevé que la precipitación se traslade también a Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo.

La SGIRPC anticipa que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y la noche en toda la Ciudad de México. La Alerta Amarilla vigente cubre, en total, las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La dependencia pidió a la población permanecer atenta a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana y recomendó retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de la vivienda, suspender actividades al aire libre, usar paraguas o impermeable en caso de salir a la calle y no refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal.