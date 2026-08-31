Sociedad

Alerta en 11 Alcaldías de CDMX por Lluvias; Graniza al Sur y Metro Activa Marcha de Seguridad

Magdalena Contreras y Tlalpan ya registran granizo y actividad eléctrica esta tarde

Activan Alerta en 11 Alcaldías de CDMX por Lluvias Fuertes y Riesgo de GranizadaFoto: Cuartoscuro / Archivo

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