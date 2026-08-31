Seguridad

San Luis Potosí Intensifica Vigilancia tras Atentado de Coche Bomba en Zacatecas

Autoridades de San Luis Potosí reforzarán los operativos de seguridad en los municipios que colindan con Zacatecas, luego del atentado registrado en Ojocaliente.

Más Patrullajes en SLP tras Explosión en ZacatecasMás Patrullajes en SLP tras Explosión en Zacatecas. Foto: N+

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La vigilancia también se intensificará en carreteras, mientras la Guardia Civil utilizará tecnología y unidades especiales para reducir riesgos ante posibles ataques de grupos criminales.

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