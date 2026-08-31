San Luis Potosí Intensifica Vigilancia tras Atentado de Coche Bomba en Zacatecas

El atentado registrado en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, donde un coche bomba explotó afuera de las instalaciones de la Policía Municipal, llevó a las autoridades de San Luis Potosí a reforzar los operativos de seguridad en los municipios que colindan con esa entidad.

El secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, señaló que los despliegues en esta zona se mantienen de manera permanente desde hace varios meses; sin embargo, ante el reciente ataque, se incrementará la vigilancia para prevenir posibles incursiones de grupos delictivos.

El funcionario indicó que el reforzamiento también contempla las carreteras que conectan a San Luis Potosí con Zacatecas, donde se realizarán mayores patrullajes como parte de las acciones preventivas.

Juárez Hernández explicó que la Guardia Civil Estatal utiliza tecnología y estrategias operativas para reducir los riesgos a los que se enfrentan los elementos durante los recorridos y operativos contra grupos criminales.

Añadió que también se cuenta con unidades especializadas que permiten a los agentes realizar sus labores de seguridad con mayores medidas de protección ante posibles agresiones.

Las autoridades estatales mantendrán vigilancia en los municipios de la zona limítrofe y en los principales puntos carreteros, como parte de las acciones implementadas tras el hecho registrado en Zacatecas.