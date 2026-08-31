Hallan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Terreno Baldío en Monterrey

Autoridades de seguridad localizaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición al interior de un terreno ubicado sobre la avenida Fundadores, en un costado del fraccionamiento Los Ángeles Bosques Residencial, en Monterrey, Nuevo León.

Fueron elementos de Fuerza Civil quienes localizaron este cuerpo luego de inspeccionar el terreno baldío, lugar donde vecinos reportaron haber percibido olores fétidos. Los oficiales de inmediato resguardaron el terreno baldío para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Minutos más tarde a este lugar llegaron autoridades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), agentes de investigación y autoridades estatales, quienes ya comenzaron a recabar información para tratar de identificar el cuerpo y saber la razón de este fallecimiento.

Agentes de investigación ya se encuentran en búsqueda de cámaras de seguridad cercanas para tratar de visualizar si la persona fallecida habría sido abandonada en este lugar. Se espera que este despliegue de elementos continúe durante un par de horas, por lo que se pidió a conductores manejar con precaución sobre la avenida Fundadores.

Vecinos pidieron a las autoridades realizar más recorridos cerca de este punto, ya que aseguraron sentirse inseguros ante este tipo de hechos. Será durante los próximos días cuando la Fiscalía de Nuevo León revele más datos sobre este hallazgo en el fraccionamiento Los Ángeles Bosques Residencial.