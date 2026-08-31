Seguridad

Hallan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Terreno Baldío en Monterrey

Los restos humanos fueron localizados en un costado del fraccionamiento Los Ángeles Bosques Residencial

Terreno baldíoEl cuerpo fue localizado dentro de un terreno bladío. Foto: N+

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