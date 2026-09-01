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Duane 'Keffe D' Davis es Hallado Culpable por el Asesinato de Tupac Shakur en 1996

Davis es la única persona que ha sido acusada formalmente por el crimen y también el único sobreviviente de quienes iban en el auto desde el que salieron los disparos que mataron a Tupac

asesinato-tupac-duane-keefe-d-davis-declarado-culpable-homicidio-rapero-1996Foto: Getty Images

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Duane 'Keffe D' Davis es hallado culpable del asesinato de Tupac Shakur tras 30 años de misterio. Descubre cómo sus propias palabras lo llevaron a juicio.

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