Duane 'Keffe D' Davis es Hallado Culpable por el Asesinato de Tupac Shakur en 1996

Un jurado de Las Vegas declaró culpable a Duane 'Keffe D' Davis por el asesinato en primer grado del rapero Tupac Shakur, ocurrido en 1996.

El veredicto se dio a conocer este lunes 31 de agosto, horas después de los alegatos finales.

Davis enfrentaba el cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, favorecer o ayudar a una pandilla criminal en la muerte de Shakur.

Es la única persona que ha sido acusada formalmente por el crimen y también el único sobreviviente de quienes iban en el vehículo desde el cual se realizaron los disparos.

La fiscalía sostuvo que las propias palabras de Davis, vertidas en entrevistas y en un libro que publicó años después del crimen, fueron la prueba clave para acreditar que él organizó el ataque contra Shakur.

Según los fiscales, Davis consiguió un arma y salió a buscar tanto al rapero como a Marion "Suge" Knight, cofundador de Death Row Records, después de que ambos golpearan a su sobrino horas antes del tiroteo.

La defensa, encabezada por el abogado Michael Sanft, argumentó que no existía ninguna evidencia, ni videos de vigilancia, ni registros telefónicos, que ubicara a Davis en Las Vegas o dentro del vehículo la noche del crimen, y que el caso se sostenía únicamente en declaraciones del propio acusado.

Dieciséis jurados, cuatro de ellos suplentes, escucharon durante nueve días de juicio a 24 testigos de la fiscalía y tres de la defensa antes de llegar a su decisión.

Familiares de Tupac Shakur, entre ellos su hermana Sekyiwa "Set" Shakur, estuvieron presentes en la audiencia y se mostraron visiblemente conmovidos al escuchar el veredicto.

Davis, por su parte, mantuvo el semblante serio durante la lectura del fallo y, al salir de la sala, levantó brevemente el puño hacia el público.

Shakur murió el 13 de septiembre de 1996, días después de recibir varios disparos cerca del Strip de Las Vegas. Durante casi treinta años el caso permaneció sin resolverse, hasta que declaraciones del propio Davis en años recientes, en las que describía su papel en la planeación del ataque, llevaron a su arresto y posterior juicio.