Hallan Cuerpo Sin Vida Dentro de Camioneta en un Parque de Cd. Juárez, Chihuahua

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado dentro de una camioneta estacionada en un parque de la colonia Fundadora, en Ciudad Juárez.

De manera preliminar, se informó que la víctima habría sido dejada en el lugar durante la madrugada y que el cuerpo se encontraba envuelto en bolsas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona localizada.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Minatitlán, entre el Eje Vial Juan Gabriel y la avenida Óscar Flores, donde se registró la movilización de distintas corporaciones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para resguardar y acordonar la zona.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias y comenzaron con la búsqueda de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que la persona perdió la vida y establecer quién dejó el cuerpo dentro de la camioneta.