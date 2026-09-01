Seguridad

Hallan Cuerpo Sin Vida Dentro de Camioneta en un Parque de Cd. Juárez, Chihuahua

El hallazgo ocurrió sobre la calle Minatitlán, entre el Eje Vial Juan Gabriel y la avenida Óscar Flores.

Las autoridades no han establecido si la muerte está relacionada con algún hecho violentoLas autoridades no han establecido si la muerte está relacionada con algún hecho violento. Foto: N+

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En un parque de Cd. Juárez, hallan un cuerpo envuelto en bolsas dentro de una camioneta. La identidad de la víctima sigue sin revelarse.

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