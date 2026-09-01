Seguridad

Sujeto a Prisión por Presunto Intento de Homicidio y Robo con Violencia en Nogales

El sujeto le habría robado 200 pesos y el celular a otro hombre después de presuntamente atacarlo con una navaja en la colonia Embarcadero de la ciudad fronteriza en Sonora.

Sujeto a Prisión por Presunto Intento de Homicidio y Robo con Violencia en NogalesSujeto a Prisión por Presunto Intento de Homicidio y Robo con Violencia en Nogales. Foto: FGJE

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