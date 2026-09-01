Sujeto a Prisión por Presunto Intento de Homicidio y Robo con Violencia en Nogales

La Fiscalía de Sonora logró dejar tras las rejas a Pedro Damián 'N', quien ahora enfrenta un proceso penal por robo con violencia y tentativa de homicidio calificado, en agravio de Ricardo 'N'.

Los hechos sucedieron el 10 de mayo pasado en la colonia Embarcadero, de Nogales, Sonora, donde la víctima fue interceptada por el agresor y lo atacó con una navaja en el cuello para robarle 200 pesos y su teléfono celular.

El imputado amenazó con quitarle la vida y le clavó el arma en el pecho, pero de manera astuta y, para salvar su vida, la víctima simuló haber muerto en el suelo.

El juez de control determinó vincular a proceso a Pedro Damián 'N', imponerle prisión preventiva justificada y otorgar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.