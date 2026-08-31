Rescatan a Cuatro Perros de Vivienda Denunciada por Maltrato Animal en Cajeme

Durante un cateo realizado por denuncias ciudadanas en relación a presuntos actos de maltrato, crueldad y descuido animal, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reportaron el hallazgo de un canino sin vida y el rescate de otros cuatro perros de la raza pit bull, en un domicilio de la colonia Urbi Villas del Rey, en Ciudad Obregón.



De acuerdo con informes de la Fiscalía, las investigaciones iniciaron el 26 de agosto, después de tener conocimiento a través de redes sociales sobre varios perros que presuntamente permanecían en condiciones de abandono y negligencia dentro del inmueble.



Tras los primeros inicios recabados, el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra los Animales obtuvo de una jueza la orden de cateo para ingresar al domicilio y proteger a los ejemplares que se encontraran en riesgo.



Se establece que ante la misma situación de abandono y descuido habría derivado en enfrentamientos entre los propios animales al grado de provocarse lesiones de consideración.



Los animales rescatados fueron trasladados al Centro de Protección y Bienestar Animal, donde se informó que serán sometidos a una valoración médica integral y recibirán la atención necesaria para su recuperación.