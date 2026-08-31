Seguridad

Rescatan a Cuatro Perros de Vivienda Denunciada por Maltrato Animal en Cajeme

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reportaron el hallazgo de un canino sin vida al interior del domicilio de la colonia Urbi Villas del Rey en Ciudad Obregón.

Rescatan a Cuatro Perros de Vivienda Denunciada por Maltrato Animal en CajemeRescatan a Cuatro Perros de Vivienda Denunciada por Maltrato Animal en Cajeme. Foto: FGJE

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