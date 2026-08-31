Seguridad

Aseguran 800 Mil Litros de Hidrocarburo durante Cateo en Huejotzingo, Puebla

De acuerdo con las autoridades federales a cargo del operativo, el combustible recuperado en el inmueble equivale a más de 16 millones de pesos.

Asegurados 800 Mil Litros Hidrocarburo 16 Millones Pesos Cateo Inmueble Huejotzingo PueblaCatean Inmueble y Aseguran 800 Mil Litros de Hidrocarburo en Huejotzingo, Puebla. Foto: X @SEMAR_mx

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En un cateo en Huejotzingo, autoridades incautan hidrocarburo por 16 millones de pesos. Descubre cómo este operativo impacta el robo y almacenamiento ilegal de combustibles.

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