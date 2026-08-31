Aseguran 800 Mil Litros de Hidrocarburo durante Cateo en Huejotzingo, Puebla

Autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio poblano de Huejotzingo, donde aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo y tractocamiones.

En dicha diligencia participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo anterior se llevó a cabo en seguimiento a información obtenida durante trabajos de investigación, lo que permitió identificar presuntas actividades ilícitas relacionadas con el almacenamiento y manejo de hidrocarburos.

En seguimiento a una investigación por posibles hechos constitutivos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles, se realizó una diligencia de cateo en un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos.

Como resultado de la acción operativa, se aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo, tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento, los cuales se encontraban abastecidos con producto líquido, así como diversos equipos de cómputo y documentación.

Los vehículos asegurados son un tractocamión de color verde, con tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20 mil litros, el cual se encontraba abastecido.

En coordinación con la @FGRMexico, aseguramos aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en Huejotzingo, #Puebla.



Además, aseguramos tres tractocamiones con tanques de almacenamiento, equipos de cómputo y documentación de interés para la… pic.twitter.com/EKuPwaS7CO — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 31, 2026

Una unidad de carga de color blanco, acoplada a un tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 39 mil 500 litros, el cual se encontraba abastecido y una pipa de color blanco, con tanque de almacenamiento con capacidad aproximada de 20 mil litros, que también estaba lleno.

Asimismo, se aseguraron diversas muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, las cuales serán sometidas a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y en su caso, establecer su naturaleza y procedencia.

Además, se aseguraron diversos equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y equipos CPU, así como documentación diversa, considerados de interés para la investigación.

Con este aseguramiento se afectó la capacidad operativa relacionada con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburo, con un valor estimado de 16 millones 851 mil pesos.

En el inmueble fueron colocados sellos de clausura quedando bajo resguardo de las autoridades participantes en este operativo, conforme a las disposiciones legales aplicables.

La diligencia fue realizada por personal de las tres instituciones participantes, con la intervención de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para el procesamiento y aseguramiento de los indicios.

Con información de N+

GMAZ