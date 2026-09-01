Desaparecidos

Reportan Tres Niñas Desaparecidas después del Triple Homicidio de 'El Mamey'

Confirmaron que las tres niñas estaban bajo el cuidado de la madre de el fisicoculturista agresor Ángel 'N'.

El sujeto mató a sus papás y dejó malherido a su primo.El sujeto mató a sus papás y dejó malherido a su primo. Foto: Instagram Ángel 'N'

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Pamela, Jade y Kimberly Morales Galarza están desaparecidas tras el ataque del fisicoculturista contra sus papás y su primo.

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