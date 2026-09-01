La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula en Puebla informó que existen fichas de búsqueda de tres menores de edad, que estaban bajo resguardo de Luz María 'N', madre del fisicoculturista Ángel 'N'.

El titular de la dependencia Juan Villegas Castillo, confirmó que se activó la célula de búsqueda de Pamela, Jade y Kimberly Morales Galarza, hermanas del joven que estuvo más de 20 días luchando por su vida en el hospital, tras la agresión del sujeto identificado con el alias de alias 'El Mamey'.

Ángel 'N' asesinó a sus propios padres, y lesionó de gravedad a su primo Ricardo, el pasado 25 de julio, al interior de un domicilio del fraccionamiento Fuentes del Camino Real, de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

El adolescente Ricardo 'N' estuvo internado en el Hospital General de Cholula donde sus funciones vitales colapsaron debido a las lesiones, y perdió la vida el 19 de agosto.

Mientras tanto, sus hermanas Pamela, Jade y Kimberly fueron reportadas como no localizadas, y la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla activó las fichas de búsqueda correspondientes para dar con su paradero.

Se desconoce el paradero de las menores desde la fecha del crimen. Foto: X @busquedagobpue

La Fiscalía General del Estado (FGE) reclasificó los delitos para fincar mayores responsabilidades al presunto homicida Ángel 'N' alias El Mamey por el triple homicidio, y está recluido en el Cereso de Tepexi de Rodríguez.

Con información de N+

JAPR