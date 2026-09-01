Nelly Kimberly: Menor Desaparece en Estación Guerrero del Metro CDMX y Exigen Justicia

Ante la desesperación de Nelly Kimberly Carmona Pérez, de 16 años de edad, sus familiares bloquearon esta tarde la avenida Insurgentes Norte, alcaldía Cuauhtémoc, con la finalidad de exigir a las autoridades que se agilicen las indagatorias.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue vista por última vez en la estación Guerrero del Metro CDMX, el 22 de agosto y desde ese instante no saben nada de ella, así lo aseguró a N+ su tío Miguel Carmona.

“Lamentablemente la Fiscalía (CDMX) no nos ha apoyado, no nos dan una respuesta, no nos dan una solución. Dicen que tienden su celular, que ven que está activo, pero no lo pueden rastrear hasta que un juez no dé una orden”, afirmó.

Por esta razón, decidieron cerrar la vialidad a la altura del Eje 1 Norte, en Buenavista, la cual es clave para la movilidad, ya que conecta al centro con el norte de la ciudad, así como al Estado de México.

“Ahorita lo único que buscamos es manifestar nuestra inconformidad, ya se han acercado algunas autoridades, pero pues no hay ninguna solución, quieren que vayamos hasta su oficina para que nos puedan escuchar, pero hemos ido toda una semana y nada”, afirmó.

Asimismo, el tío de Nelly Kimberly señaló que las autoridades han referido que “esto lleva tiempo”, sin embargo, durante una desaparición actuar con prontitud es indispensable para dar con el paradero de la persona desaparecida, explicó el familiar.

“Nos han dicho ‘espérense, esto lleva tiempo’ y pues para nosotros, tiempo es lo que menos tenemos”, dijo.

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En ambos carriles de la avenida Insurgentes Norte, se colocaron los manifestantes, quienes con pancartas y fichas de búsqueda, exigieron que Nelly sea encontrada sana y salva. Debido a este cierre, el servicio de la Línea 1 del Metrobús fue severamente afectado.

Los usuarios del transporte público tuvieron que caminar largos tramos para poder buscar opciones que les permitieran llegar a sus destinos.

Además, el corte a la circulación provocó que en las vialidades aledañas se registrara una intensa carga vial.

Según la ficha de búsqueda con el folio 20260824-005, Nelly Kimberly Carmona Pérez, de 16 años de edad, fue vista en la estación Guerrero del Metro CDMX. El día de su desaparición la joven vestía pantalón de mezclilla azul rasgado, blusa negra de manga larga, tenis color gris con blanco y verde marca "Nike". Mide aproximadamente 1.60 metros de altura.

Sus familiares piden ayuda para encontrarla pronto, ya que temen que su integridad esté en riesgo.

Foto: N+

EPP