Desaparecidos

Nelly Kimberly: Menor Desaparece en Estación Guerrero del Metro CDMX y Exigen Justicia

Los familiares de la menor exigen su aparición con vida por lo que realizaron un bloqueo en Insurgentes Norte

La menor fue vista por última vez en la estación Guerrero del Metro CDMXFoto: N+
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