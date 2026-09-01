Seguridad

Detienen a Cuatro Jóvenes tras Persecución y Agresión a Policías en Monterrey

Elementos informaron que entre los arrestados se encuentra un menor de 17 años de edad

Detenidos tras persecuciónEl vehículo donde viajaban los jóvenes detenidos quedó bajo resguardo. Foto: Policía Monterrey

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