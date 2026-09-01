Detienen a Cuatro Jóvenes tras Persecución y Agresión a Policías en Monterrey

Autoridades de seguridad detuvieron a cuatro jóvenes que circulaban a exceso de velocidad sobre la avenida Bernardo Reyes, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Entre las personas arrestadas se encuentra un menor de edad.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad detectaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y se pasaba algunos semáforos en rojo. Al intentar marcarle el alto, los jóvenes aceleraron, por lo que comenzó una persecución por calles de distintos sectores.

Fue hasta la colonia Constituyentes del 57 donde los elementos de seguridad lograron detener el vehículo. Durante el arresto de las cuatro personas, los oficiales señalaron que presuntamente fueron agredidos por los jóvenes, quienes se resistieron a ser esposados.

Las personas personas detenidas fueron identificadas como Ángel Gael, de 17 años; Angel Antonio, de 18 años; Jazmin Alejandra, de 19 años y Angela Violeta, de 20 años de edad. Los cuatro jóvenes ya fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes, quienes determinarán su situación legal.

Además de las detenciones, los elementos de seguridad resguardaron el vehículo en el que viajaban, mismo que permanecerá en un corralón mientras continúan las investigaciones correspondientes. Se espera que sea durante los próximos cuando se revelen más detalles la respecto sobre este hecho.