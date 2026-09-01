Hombre Resulta Lesionado al Ser Atacado con Bate en Torreón, Coahuila

Un hombre de 30 años resultó lesionado luego de ser presuntamente atacado con un bate mientras se encontraba en el sector de Los Manhattan, en la ciudad de Torreón.

La víctima fue identificada como Andrés, de 30 años, quien quedó tendido sobre el camellón central después de la agresión. Debido a las lesiones que presentó, fue necesario solicitar la presencia de los servicios de emergencia.

Una persona que transitaba por el lugar se percató de lo ocurrido y realizó el reporte correspondiente a través del sistema de emergencias, por lo que minutos después se movilizaron elementos de auxilio hasta el sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención al hombre, quien posteriormente fue trasladado a un hospital de la ciudad para una valoración médica y atención de las lesiones que presentaba.

El presunto responsable de la agresión huyó del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades, por lo que no se reportó ninguna persona detenida en relación con estos hechos.