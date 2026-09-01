Seguridad

Hombre Resulta Lesionado al Ser Atacado con Bate en Torreón, Coahuila

Peatones que transitaban por el lugar solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Hombre Resulta Lesionado al Ser Atacado con Bate en Torreón, CoahuilaEl presunto agresor huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades. Foto: N+

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