Deportes

Del Bat al Stick: Matías Guzmán, Medallista Mexicano en Hockey Sobre Pasto

El hermosillense ya suma 2 preseas con la selección mexicana en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Matías Guzmán; Del Béisbol a Levantar Medallas con México en Hockey Sobre PastoMatías Guzmán; Del Béisbol a Levantar Medallas con México en Hockey Sobre Pasto. Foto: N+

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