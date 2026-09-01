Del Bat al Stick: Matías Guzmán, Medallista Mexicano en Hockey Sobre Pasto

Matías Guzmán no conocía el hockey sobre pasto y, cuando comenzó a practicarlo, ni siquiera le gustaba. Su historia en este deporte comenzó mientras jugaba beisbol, cuando su mamá empezó a llevarlo a entrenar.

“Al principio no me gustó para nada, mi mamá me llevaba obligado a veces”, recordó.

Todo cambió en su primera competencia, donde consiguió la medalla de oro. Fue entonces cuando descubrió el gusto por competir, plantearse metas y trabajar para alcanzarlas.

“Me di cuenta en mi primera competencia porque ganamos oro. Volviendo vi que todos te felicitan y personalmente lograr objetivos, plantearte metas es lo que más me ha gustado”, señaló.

Desde entonces, el hermosillense comenzó a construir una trayectoria que lo llevó a representar a Sonora en las Olimpiadas CONADE, donde consiguió el oro, y posteriormente a recibió su primer llamado a la Selección Nacional.

Para Matías, aquella convocatoria representó un momento inesperado que le permitió dimensionar hasta dónde podía llegar.

“Fue extraño porque no tenía la noción de que podía ser seleccionado nacional. Fue algo nuevo, algo que no me esperaba”, explicó.

Vestir la camiseta de México se convirtió en uno de los mayores orgullos de su carrera, especialmente al escuchar el Himno Nacional desde un podio.

“Se te pone la piel chinita. Es como que llegaste al punto que tanto trabajaste, tanto esfuerzo, sudor, cansancio; es como que llegamos al objetivo”, expresó.

Su crecimiento también le abrió las puertas en el extranjero, con oportunidades para jugar en Canadá, España y Francia, experiencias que, además de lo deportivo, le permitieron conocer nuevas culturas y personas.

“Estas invitaciones son el fruto de todo tu esfuerzo. Es la suma de todo el esfuerzo que hace que te vean en otras partes del mundo”, comentó.

En todo este camino, Matías reconoce que su familia ha sido fundamental. Crecer en un entorno donde el deporte siempre ha estado presente le permitió contar con el respaldo necesario para afrontar los sacrificios que implica una carrera deportiva.

“Siempre son los primeros que están apoyando, empujándote. Sin ese apoyo de casa sería más complicado conseguir estas cosas”, afirmó.

Ahora, de vuelta en Hermosillo, busca continuar con sus estudios, disfrutar a su familia y mantenerse entrenando para estar listo cuando llegue una nueva oportunidad.

Su objetivo es claro: seguir trabajando y conseguir más medallas.