Barcelona vs Rayo Vallecano: Los Blaugranas Golearon y Son Líderes de LaLiga 2026

Luego de tres jornadas en LaLiga española de futbol, el Barcelona es líder de la tabla general gracias a que vapuleó 4-2 al Rayo Vallecano y llegó a 9 unidades. El club blaugrana es número 1 gracias a la diferencia de goleo, porque el Real Madrid tiene la misma cantidad de puntos y está en la segunda casilla.

Raphinha fue la estrella de la goleada ante el Rayo: marcó dos tantos y es líder de goleo del futbol español con 5 dianas en 3 juegos, lo que habla del gran momento por el que atraviesa en el arranque del torneo.

También Lamine Yamal brilló con un doblete: marcó a los 19 y 90 minutos, para sellar la abultada victoria del equipo que dirige el técnico Hansi Flick.

Rayo Vallecano empezó bien el duelo en el Camp Nou, ya que se adelantó en el marcador cuando el reloj marcaba 12 minutos: Álvaro García entró a toda velocidad al área blaugrana y mandó diagonal retrasada al corazón del área, donde Sergio Camello apareció para disparar hacia las redes y poner el 1-0 en la pizarra.

Heridos en el orgullo los pupilos de Hansi Flick respondieron poco después con el 1-1: Fue el brasileño Raphinha quien mandó disparo rasante al fondo de la portería, luego de burlar a un zaguero y entrar al área visitante a los 19 minutos.

Dos minutos después, al 21, llegó Lamine Yamal para marcar el 2-1 a favor del club blaugrana: aprovechó un rebote en el área grande y disparó de zurda al angulo superior derecho, sin que el guardameta Dani Cárdenas pudiera llegar a la pelota pese a que se lanzó bien.

Así se fueron al descanso, con la sensación de que el marcador se había quedado corto luego de varias llegadas que desperdició el Barca en los primeros 45 minutos.

Apenas se estaban acomodando los equipos en la segunda mitad cuando cayó el 3-1: Anthony Gordon llegó al área del Rayo y mandó tiro-centro que encontró los pies del defensa Florian Lejeune y la bola se fue a las redes al minuto 51 de juego.

Rayo Vallecano respondió con el 3-2 a los 59’: Nuevamente Cabello anotó con un frentazo sólido, luego de ganar la posición en un tiro de esquina.

Aunque tardó un poco, el Barca retomó el control del juego a los 71 minutos, cuando Raphinha hizo el 4-2 luego de un pase de taquito de Gordon que lo dejó solo ante el marco rival y sólo tuvo que disparar cruzado y por abajo.

El resto del juego el Barcelona parecía sobrellevar las acciones para no pasar apuros en defensa, hasta que la ambición de Lamine Yamal lo hizo pedir la pelota afuera del área rival y cuando la recibió le pegó de zurda para ponerla pegada al palo. El 5-2 a los 90 minutos coronó una gran actuación del conjunto blaugrana.

Con este triunfo, el Barcelona rebasó al Real Madrid en la cima de la clasificación general. Ambos suman 9 unidades, pero los blaugranas llevan más goles anotados luego de 3 jornadas en LaLiga 2026.

Con información de N+