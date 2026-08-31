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Barcelona vs Rayo Vallecano: Los Blaugranas Golearon y Son Líderes de LaLiga 2026

El club blaugrana le pasó por encima al Rayo Vallecano, con dobletes de Lamine Yamal y Raphinha

Lamine Yamal brilló en el duelo ante el Rayo Vallecano y aportó dos golazos de zurda.Lamine Yamal brilló en el duelo ante el Rayo Vallecano y aportó dos golazos de zurda. Foto: Reuters

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Barcelona se impuso 5-2 al Rayo Vallecano y mostró su poderío ofensivo. ¿Será este el año del Barça?

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