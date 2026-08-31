Oficial: Santi Gimenez Ficha con el Porto y Jugará en la Champions League

Santiago Gimenez ha dado por terminada su etapa en el AC Milan, equipo al que llegó a principio sde 2025 tras un paso brillante por el Feyenoord de Países Bajos. El atacante mexicano fichó por el histórico club italiano, pero debido a las lesiones nunca pudo afianzarse como titular y finalmente se marcha de San Siro para emprender una nueva aventura en el futbol europeo con el Porto en la liga de Portugal.

Desde hace semanas se reportó que el Porto buscaba hacerse con los servicios de Santi Gimenez, quien además no entraba en los planes de Ruben Amorim, el nuevo entrenador del Milan. En un principio, el cuadro rossoneri se negó a aceptar una oferta de préstamo con opción a compra, pero finalmente las negociaciones se destrabaron y el 'Bebote' ya es nuevo futbolista de los 'Dragones', en donde usará el dorsal número 29.

Hoy, el conjunto portugués ha hecho oficial el fichaje de Santi Gimenez a través de un comunicado emitido por redes sociales. "Santiago Giménez es el último fichaje del FC Porto, procedente del AC Milan en calidad de cedido con opción de compra".

𝗡𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀... Ele está cá 🤩



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

En ese sentido, su nuevo equipo le deseó lo mejor, esperando que pueda seguir con el buen paso de los jugadores mexicanos que han militado en las filas de la institución. "A partir de ahora, Santiago Giménez intentará seguir los pasos de Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús Corona, tres compatriotas que dejaron huella en el Porto, y del ídolo Maniche, que ganó la Copa Intercontinental, la Liga de Campeones, la Copa de la UEFA, dos Campeonatos Nacionales, una Copa de Portugal y dos Supercopas vistiendo la camiseta del FC Porto.

Durante su etapa en Italia, Gimenez marcó apenas 7 goles en 37 partidos con el Milan. Sin embargo, al llegar al Porto tendrá la oportunidad de jugar en la UEFA Champions League, pues a diferencia del cuadro italiano, los 'Dragones' están en la fase de liga del torneo más prestigioso de Europa a nivel de clubes. En ese sentido, Santi podría reencontrarse con su viejo equipo, el Feyenoord, pues Porto se medirá a ellos el próximo 24 de noviembre.