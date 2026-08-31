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Oficial: Santi Gimenez Ficha con el Porto y Jugará en la Champions League

A sus 25 años de edad, Gimenez jugará para su tercer equipo en el futbol europeo; anotó apenas 7 goles en su estancia con el AC Milan

Santiago Gimenez con la camiseta del FC PortoFoto: FC Porto
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