Messi con Argentina: Cuántos Goles Anotó, Asistencias y Todos los Penaltis que Falló

Lionel Messi terminó su participación en las Copas del Mundo como el máximo goleador y el máximo asistidor en la historia del torneo, con 21 goles y 12 asistencias en las seis ediciones que disputó entre 2006 y 2026. En el camino hacia esas cifras también falló tres penales, el más reciente en la fase de grupos del Mundial 2026.

El delantero debutó como goleador en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro y no volvió a marcar en Sudáfrica 2010. Entre Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 sumó 13 goles. En el Mundial 2026 agregó ocho más: un triplete ante Argelia, su primer hat-trick en un Mundial; un doblete ante Austria; un gol ante Jordania; otro ante Cabo Verde, en dieciseisavos de final, y uno más ante Egipto, en octavos de final.

Con esos ocho tantos alcanzó los 21 y superó el récord de 16 goles que tenía Miroslav Klose. La marca le duró hasta el cierre del propio torneo: Kylian Mbappé anotó un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, llegó a 22 goles y se quedó con la Bota de Oro y el nuevo récord histórico.

En asistencias, Messi llegó a 12 en total: ocho entre 2006 y 2022, y cuatro más en 2026, entre ellas dos en la semifinal ante Inglaterra, para Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Con esa cifra superó las 10 asistencias que tenía como techo Fritz Walter.

De los diez penales que lanzó en sus seis Mundiales, falló tres: ante Islandia, en la fase de grupos de Rusia 2018; ante Polonia, en la fase de grupos de Catar 2022, atajado por Wojciech Szczęsny, y ante Austria, en la fase de grupos del Mundial 2026.

Convirtió los otros siete: cuatro en tiempo reglamentario, todos en Catar 2022 —ante Arabia Saudita, ante Países Bajos en cuartos de final, ante Croacia en semifinales y ante Francia en la final—, y tres más en tandas de penales, ante Países Bajos en semifinales de Brasil 2014 y ante Países Bajos y Francia, otra vez en Catar 2022.

En la final del Mundial 2026, Argentina cayó 1-0 ante España en tiempo extra, con gol de Ferran Torres al minuto 106. Messi no anotó ni asistió en ese partido, su última aparición mundialista con la selección argentina.

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