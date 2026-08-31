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Messi con Argentina: Cuántos Goles Anotó, Asistencias y Todos los Penaltis que Falló

Con 34 partidos disputados, Messi también quedó como el futbolista con más presencias en la historia de los Mundiales

Messi con Argentina: Cuántos Goles Anotó, Asistencias y Todos los Penaltis que FallóLionel Messi, de Argentina, marca el primer gol de su equipo de penal en la final contra Francia en 2022. Foto: Reuters / Archivo

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