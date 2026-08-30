Regresa La Vuelta a México; Isaac del Toro Podría Participar

Desde que Isaac del Toro irrumpió en la escena del ciclismo mundial con aquella espectacular actuación en el Giro d'Italia en 2025, esta disciplina ha cobrado enorme relevancia en México. El atleta oriundo de Ensenada, Baja California, se ha convertido en uno de los grandes referentes del deporte en nuestro país y la posibilidad de tenerlo compitiendo en territorio nacional es cada vez mayor, pues el regreso de la histórica "Vuelta a México", podría estar muy cercano.

Desde hace varios meses, en N+ te contamos que la Vuelta a México podría regresar a principios de temporada en 2027, probablemente en enero, y los organizadores esperan que la carrera obtenga la máxima calificación UCI posible para incentivar la participación de los grandes equipos, incluyendo el UAE Emirates Team en donde milita el 'Torito'.

Ahora. David Faitelson acaba de confirmar que la carrera regresa. "Puedo adelantarles que la Vuelta a México en bicicleta regresa. Montaña (puede ser La Malinche, Tlaxcala) y cierre en la Ciudad de México", explicó el periodista de TUDN, quien además detalló que "serán 5 etapas en enero del 2027 y se espera que Isaac del Toro y el equipo UAE sean parte de ella".

Puedo adelantarles que la Vuelta a México en bicicleta regresa. Montaña (puede ser La Malinche, Tlaxcala) y cierre en la Ciudad de México. Serán 5 etapas en enero del 2027 y se espera que Isaac del Toro y el equipo UAE sean parte de ella. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 27, 2026

Con esta información, parece que el ciclista mexicano que se subió al podio en la más reciente edición del Tour de Francia, misma que fue su primera participación en dicha carrera, podría estar muy pronto en México en una competición avalada por la UCI. En ese sentido, recordemos que la "Vuelta a México" se celebró por primera vez en 1948 y entre sus ganadores anteriores figuran grandes ciclistas como Laurent Fignon, Óscar Sevilla y la gran referencia del ciclismo mexicano, Raúl Alcalá. La última vez que se disputó esta carrera fue en 2015.

El ciclismo en México atraviesa su mejor momento en mucho tiempo, pues luego de varios años de incertidumbre, en septiembre de 2025, Bernardo de la Garza, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), confirmó que presidirá la Unión Ciclista de México, la cual "ha sido reconocida como el ente que deberá conducir los trabajos para el desarrollo del ciclismo de México bajo el paragüas de esta autoridad internacional (UCI)".