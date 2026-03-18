Isaac del Toro Podría Competir en México en 2027; Esto Sabemos

Desde que Isaac del Toro irrumpió en la escena del ciclismo mundial con aquella espectacular actuación en el Giro d'Italia, esta disciplina ha cobrado enorme relevancia en México. El atleta oriundo de Ensenada, Baja California, se ha convertido en uno de los grandes referentes del deporte en nuestro país y ahora podría surgir la posibilidad de tenerlo nacional, pues el regreso de la histórica "Vuelta a México", podría estar muy cercano.

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La "Vuelta a México" se celebró por primera vez en 1948 y entre sus ganadores anteriores figuran Laurent Fignon, Óscar Sevilla y la gran referencia del ciclismo mexicano, Raúl Alcalá. La última vez que se disputó esta carrera fue en 2015, pero de acuerdo con el medio Escape Collective, "regresará a principios de temporada, probablemente en enero, y los organizadores esperan que la carrera obtenga la máxima calificación UCI posible para incentivar la participación de Isaac del Toro y su equipo UAE Team Emirates-XRG".

La gestión para que regrese la carrera a México estaría siendo impulsada por el nuevo organismo rector, presidido por Bernardo de la Garza.

México ya tiene organismo rector para el ciclismo

Luego de varios años de incertidumbre, el pasado jueves 25 de septiembre de 2025, Bernardo de la Garza, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), confirmó que en el marco del congreso de la UCI, la Unión Ciclista de México "ha sido reconocida como el ente que deberá conducir los trabajos para el desarrollo del ciclismo de México bajo el paragüas de esta autoridad internacional", mismo que él presidirá.

El hecho de que la UCI haya certificado a la Unión Ciclista de México como el organismo rector de este deporte en el país, implica mayor estabilidad y apoyo para los ciclistas como Isaac del Toro, quien se ha ido consolidando como la gran figura mexicana de esta disciplina y que ahora podría incluso tener la posibilidad de competir en su país de origen.

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DB