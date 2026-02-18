México Logra Oro en Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista en Chile

México ganó este miércoles 18 de febrero de 2026 su primer oro en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 con el equipo femenino de velocidad, en la primera jornada disputada en Santiago..

Medalla de oro! 🥇🇲🇽



Campeonas panamericanas



Daniela Gaxiola, Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Marijo Vizcaíno se coronan en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista que se está realizando en Chile.



Ganaron la prueba de velocidad por equipos. pic.twitter.com/lZTdzsNcO4 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 19, 2026

Se trata de las deportistas mexicanas: Daniela Gaxiola, Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Marijo Vizcaíno que se coronaron hoy miércoles 18 de febrero de 2026 al ganar la prueba de velocidad por equipos, al finalizar con un tiempo de 47 segundos y 162 centésimas en el Velódromo de Peñalolén.

México supera a Colombia por un segundo

Las mexicanas superaron por 1 segundo y 294 centésimas a las colombianas lideradas por la joven promesa Stefany Cuadrado, quien junto a sus compañeras Marianis Salazar y Juliana Gaviria se quedaron con la plata.

Las estadounidenses cerraron el podio con el bronce para el equipo compuesto por Emily Hayes, Hayley Yoslov y Mckenna McKee.

En la competencia masculina de velocidad por equipos, la victoria fue para Canadá con el desempeño de los ciclistas Cole Dempster, Tyler Rorke y James Hedgcock, quienes hicieron un tiempo de 43 segundos y 372 centésimas.

Colombia volvió a figurar con la presea de plata conseguida por el campéon Kevin Quinero, Rubén Murillo y Santiago Morales, quienes rozaron el triunfo apenas por 73 décimas.

Trinidad y Tobago, por su parte, celebró por partida doble con el bronce en esta prueba alcanzado por la estrella Nicholas Paul, Zion Pulido y Kwesi Browne (44,061) y el oro de Teniel Campbell en el scratch femenino.

La trinitense se impuso en la carrera de 40 vueltas, con una sólida presentación, mientras que la cubana Marlies Mejías llegó segunda a una vuelta de distancia, igual que la estadounidense Olivia Cummins que finalizó en el tercer lugar del podio.

El Panamericano de Pista continuará este jueves y se prolongará hasta el domingo para entregar un total de 22 títulos continentales en las categorías masculina y femenina, 11 para cada una, y un total de 66 medallas.

La competencia que alberga Chile por cuarta ocasión, tras las ediciones de 1980 1994 y 2015 dará puntos UCI clave para el ranking internacional de Copas del mundo y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con información de N+

HVI