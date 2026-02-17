¿Quién es Gianluca Prestianni, Señalado por Insultos Racistas contra Vinicius en la Champions?

En la jornada de playoffs de la Champions League 2026, este martes 17 de febrero los ojos estuvieron puestos en el partido Benfica vs Real Madrid. Y más allá del resultado, la polémica que dio la vuelta al mundo fue por los supuestos insultos racistas a Vinicius Jr.

Y es que el delantero brasileño anotó el gol de la victoria, por 1-0, del equipo madridista. Sólo que su alocado festejo encendió los ánimos de aficionados y futbolistas locales. Luego de la celebración, “Vini” recibió reclamos y supuestos insultos racistas.

Luego de la celebración de Vinicius por el 1-0 que consiguió, los futbolistas del Benfica consideraron que fue exagerada. Y se vio en la transmisión como Prestianni se acercó al delantero madridista y le dijo algo, aunque tuvo cuidado de taparse la boca con la playera.

Acto seguido, Vinicius corrió hacia el árbitro para manifestarle su inconformidad mientras señalaba al futbolista argentino. Por ello, en el minuto 51. el silbante, François Letexier levantó los brazos e hizo una señal para activar el protocolo contra el racismo de la UEFA.

El partido fue detenido durante ocho minutos, en los que hubo caos, empujones, reclamos y hasta confusión.

Luego de que finalizó el encuentro, ya en la zona mixta, Kylian Mbappé apoyó a su compañero y pidió una sanción ejemplar para Prestianni:

No podemos aceptar que un jugador que participa en la mejor competición de futbol de Europa se comporte así. En mi opinión, ya no merece tener esa oportunidad. La UEFA intenta mover las cosas, pero se trata de un caso grave y espero que se tomen decisiones, con calma

Benfica vs Real Madrid: Prestianni niega insultos racistas a Vinicius en la Champions

Este mismo martes 17 de febrero, horas después del partido Benfica vs Real Madrid, el futbolista Gianluca Prestianni negó los “insultos racistas” al delantero brasileño del Real Madrid. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que indicó lo siguiente:

Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie

Por ese mismo medio añadió que él mismo fue acosado por los compañeros de Vinicius: “Y lamentó las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Hay que señalar que no es la primera vez que Prestianni está en el centro de la polémica. Y ya es conocido por mofarse de sus rivales. Apenas en octubre pasado, durante el Mundial Sub-20 de Chile, el argentino se burló del “Chicha” Sánchez, jugador de México.

Luego de la victoria por 2-0 sobre la Selección Mexicana, Prestianni abusó de las burlas y fue duramente criticado por la afición. El video se viralizó y fue visto como una gran falta de respeto.

Gianluca Prestianni es un futbolista argentino de 20 años nacido en Buenos Aires y surgido de la cantera de Vélez Sarsfield. En enero del 2024 su carta fue comprada por el Benfica de Portugal.

Desde el 2022 ha vestido la playera de la Selección de Argentina, en las categorías Sub-17, Sub-20 y la mayor. Con la absoluta sólo ha disputado un encuentro, ante Angola, en noviembre del 2025, aunque se espera que el entrenador Lionel Scaloni lo siga llamando.

