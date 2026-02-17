Champions League Hoy: Galatasaray Humilló a la Juventus y el Madrid Venció al Benfica

Este martes 17 de enero se jugaron los partidos de ida de playoffs en la Champions League 2026, con el Benfica vs Real Madrid como plato fuerte, aunque también llamó la atención el Galatasaray vs Juventus.

En el Estadio Da Luz, en Lisboa, Portugal, el Real Madrid visitó al Benfica en un duelo con cuentas pendientes. Apenas hace unas semanas el equipo que dirige José Mourinho superó 4-2 al club madridista y lo mandó a la repesca.

Noticia relacionada: Champions League 2026: ¿Cuál es el Formato para los Partidos de Playoffs?

Luego el sorteo de playoffs hizo lo suyo y emparejó al Real Madrid y al Benfica para disputar el boleto a octavos de final, en la serie a dos partidos.

Un tanto de Vinicius le bastó al Real Madrid para cobrar venganza. El delantero brasileño hizo un golazo a los 50 minutos de juego en la cancha del Benfica.

Vinicius Jr. deunció insultos racistas por parte de Prestianni

De la celebración, Vinicius Jr. pasó a los reclamos: se acercó al árbitro para quejarse de que el argentino Gianluca Prestianni le había proferido insultos racistas. Así que el silbante detuvo el juego para activar el protocolo contra el racismo.

Kylian Mbappé apoyó a su compañero, reaccionando de forma enérgica. Según captaron las cámaras, le gritó a Prestianni en repetidas ocasiones: "¡Eres un maldito racista! ¡Eres un maldito racista!".

Al finalizar el partido Álvaro Arbeloa, el técnico merengue, declaró que "algo así no puede pasar en 2026". "Le pregunté a Vinícius si quería seguir jugando, creo que tenemos que estar a su lado. Somos un equipo unido y lucharemos unidos", añadió.

El uruguayo Fede Valverde señaló que los compañeros que estaban cerca habían escuchado "algo muy feo. "Muchas personas llevan peleando por esto. Vinícius, uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no puedan registrar eso”.

El resto del partido fue de ida y vuelta, pero finalizó con el 1-0 en el marcador. El entrenador José Mourinho resultó expulsado del banquillo por reclamar airadamente una segunda tarjeta amarilla para Vinicius Jr por una clara falta. Así que el estratega no estará en el banquillo la próxima semana.

Video: "El Real Madrid No Tiene ese ADN de Juego como el Barcelona": Majo González

Galatasaray vs Juventus: La Juve está al borde de la eliminación en Champions

Más temprano el cielo se nubló para la Juve, en su visita a Estambul. Y es que el Galatasaray fue un huracán, que arrasó en la cancha al equipo italiano en el juego de ida de los playoffs en la Champions League.

El Galatasaray goleó 5-2 a la Juventus de Turín en el RAMS Park con un doblete de Noa Lang y goles de Gabriel Sara, Davinson Sánchez y Sacha Boey. Por el club italiano anotó dos veces el holandés Teun Koopmeiners.

Gabriel Sara puso adelante al Galatasaray a los 15 minutos. El 1-0 alegró a la afición turca, sólo que los ánimos fueron apagados casi de inmediato por el mediocampista Teun Koopmeiners., quien hizo el 1-1 a los 16 minutos.

Poco después de la media hora, a los 32’, nuevamente Teun Koopmeiners cimbró las redes con un zurdazo, para el 2-1 a favor de la Juventus. Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

La debacle de la Juve comenzó a los 49 minutos, cuando el extremo Noa Lang empató 2-2 y levantó anímicamente al equipo y aficionados locales.

Más adelante, a los 60 minutos, el zaguero Davinson Sánchez se sumó al ataque y puso el 3-2 en las redes, con un remate de cabeza. Para colmo de males, el colombiano Juan Cabal se hizo expulsar y el conjunto italiano se quedó con 10 hombres en la cancha.

Galatasaray aprovechó la ventaja numérica: con un hombre más, aprovechó para marcar por medio de Noa Lang (al 74’) y Sacha Boey ( al 86) y coronar la goleada por 5-2 que dejó la eliminatoria casi sentenciada.

Con esta goleada, los turineses parecen desahuciados. Y a menos que la Juve logre una hazaña en el duelo de vuelta, todo indica que el boleto a octavos de final será para el Galatasaray turco.

Mónaco vs París SG: Los parisinos lograron una gran remontada

En otro frente se llevó a cabo el partido Mónaco vs París Saint-Germain. Un duelo de equipos franceses en el Estadio Luis II, ante unos 20 mil espectadores.

Folarin Balogun hizo el 1-0 muy pronto, en el primer minuto de juego, para adelantar al Mónaco. Vaya manera de arrancar de los locales.

De manera sorpresiva el Mónaco volvió a pegar fuerte, cuando el mismo Balogun hizo el 2-0 a los 19 minutos de juego.

Los pupilos de Luis Enrique tardaron en asentarse en la cancha, pero no se cayeron anímicamente y acortaron distancia en el minuto 29, cuando Désire Doué puso el 2-1 en el fondo de la meta.

Esa anotación levantó al París SG, que fue en busca del empate y lo consiguió antes de la pausa: El lateral Achraf Hakimi consiguió el 2-2 a los 42 minutos. Partidazo en 45 minutos, así que la segunda mitad prometía más emociones.

Ya en la segunda parte, el París SG logró la voltereta a los 67 minutos: Doue volvió a marcar a los 67 minutos, para poner el 3-2 en la pizarra. Luego el Mónaco trató de reaccionar pero sus esfuerzos no rindieron frutos.

Champions League 2026: Todos los resultados de hoy 17 de febrero

A continuación todos los resultados de los partidos de ida de playoffs de la Champions League 2026:

Galatasaray 5-2 Juventus

Mónaco 2-3 París Saint-Germain

Benfica 0-1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Partidos de ida en playoffs de la Champions League 2026 de este miércoles 18 de febrero:

Qarabag vs Newcastle a las 11:45 horas (tiempo del centro de México)

Olympiacos vs Leverkusen a las 14:00 horas

Bodo Glimt vs Inter de Milán a las 14:00 horas

Club Brujas vs Atlético de Madrid a las 14:00 horas

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC