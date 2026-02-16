Champions League 2026: ¿Cuál es el Formato para los Partidos de Playoffs?

La Champions League está de regreso luego de casi un mes de ausencia. Tras la finalización de la fase de liga, ahora el torneo entra en su instancia de eliminación directa con la ronda de Playoffs, en la cual 16 equipos se disputarán 8 boletos para los octavos de final. Recordemos que los ocho mejores clubes de la primera ronda del certamen se clasificaron de maera directa a octavos, por lo que tendrán un par de semanas más de descanso. Sin embargo, los equipos que terminaron entre el lugar 9º y 24º, van a jugar este Playoff para definir por completo los enfrentamientos en octavos de final.

Aún existen muchas dudas con respecto al formato de los Playoffs de la Champions League, así que aquí te explicamos cada detalle de esta instancia. En total son ocho enfrentamientos a ida y vuelta. Los ganadores de las llaves avanzarán a octavos de final, instancia en la que los emparejamientos también se determinarán, en parte, por las clasificaciones de la fase de liga, con un sorteo determinará y marcará la ruta de los equipos para llegar a la final.

A partir de los octavos de final, la competición seguirá su formato actual de rondas eliminatorias que culminarán en la final, la cual se jugará en una sede neutral seleccionada por la UEFA, este año: el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

¿Existe el gol de visitante en los Playoffs de la Champions League?

La UEFA, desde hace varios años, eliminó el llamado "gol de visitante" como uno de sus criterios de desempate. Este año ese criterio tampoco será válido, por lo que en caso de empate tras los partidos de ida y vuelta, el juego se extendería 30 minutos más en el tiempo extra. Si el empate persiste luego de esto, el juego se iría a penales.

Todas las rondas de eliminación directa, desde Playoffs y hasta semifinales, se jugarán bajo este formato de ida y vuelta, cerrando en el estadio del equipo mejor rankeado durante la fase de liga. La final, como ya es costumbre, se juega a un sólo partido.

