¿Cuándo Empiezan los Playoffs de la Champions League 2026? Lista Completa de Partidos

Luego de la fase de liga, la UEFA Champions League ha entrado en instancias de "matar o morir". De los 32 clubes que participaron en esta edición del certamen, solamente los primeros 8 lugares de la tabla se clasificaron de manera directa a los octavos de final, mientras que los 12 peores quedaron totalmente eliminados. Sin embargo, los conjuntos que quedaron ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto, tendrán que jugar en los Playoffs buscando un boleto a la ronda de eliminación directa.

Noticia relacionada: Tabla General y Resultados Champions League 2026 Hoy: Cómo Quedaron los Clasificados a Octavos

Este año hay varios equipos que, para bien o para mal, sorprenden con su presencia en los Playoffs de la Champions League. Una de las grandes decepciones de la primera fase del torneo fue el Real Madrid, equipo que ostenta la mayor cantidad de copas obtenidas. El cuadro merengue no pudo sellar su pase directo a los octavos de final tras perder en la última jornada ante el Benfica, equipo al que volverá a medirse en los Playoffs. Otra de las grandes sorpresas para esta instancia de repechaje es, nada más y nada menos, que el vigente monarca del certamen: el Paris Saint-Germain.

¿Cuándo empiezan los Playoffs de la Champions League 2026?

Los partidos correspondientes a los Playoffs de la UEFA Champions League comenzarán esta misma semana. Recordemos que a partir de esta instancia, los enfrentamientos se juegan a ida y vuelta. Los partidos de ida se juegan este martes 17 y miércoles 18 de febrero, mientras que los compromisos de vuelta se disputarán los días 24 y 25 de este mismo mes.

Video: UEFA Champions League: Así quedaron los Partidos de Octavos de Final

Enfrentamientos para los Playoffs de la Champions League 2026

Aquí te dejamos la lista completa de los enfrentamientos para esta instancia de los Playoffs en la UEFA Champions League:

Galatasaray vs Juventus

Borussia Dortmund vs Atalanta

Mónaco vs PSG

Benfica vs Real Madrid

Qarabag vs Newcastle

Olympiacos vs Leverkusen

Bodo Glimt vs Inter

Brujas vs Atlético de Madrid

Noticias recomendadas:

DB