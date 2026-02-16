¿Cuándo Empiezan los Playoffs de la Champions League 2026? Lista Completa de Partidos
N+
Dieciséis equipos jugarán la fase de los Playoffs en la UEFA Champions League, buscando meterse a la ronda de los octavos de final
COMPARTE:
Luego de la fase de liga, la UEFA Champions League ha entrado en instancias de "matar o morir". De los 32 clubes que participaron en esta edición del certamen, solamente los primeros 8 lugares de la tabla se clasificaron de manera directa a los octavos de final, mientras que los 12 peores quedaron totalmente eliminados. Sin embargo, los conjuntos que quedaron ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto, tendrán que jugar en los Playoffs buscando un boleto a la ronda de eliminación directa.
Noticia relacionada: Tabla General y Resultados Champions League 2026 Hoy: Cómo Quedaron los Clasificados a Octavos
Este año hay varios equipos que, para bien o para mal, sorprenden con su presencia en los Playoffs de la Champions League. Una de las grandes decepciones de la primera fase del torneo fue el Real Madrid, equipo que ostenta la mayor cantidad de copas obtenidas. El cuadro merengue no pudo sellar su pase directo a los octavos de final tras perder en la última jornada ante el Benfica, equipo al que volverá a medirse en los Playoffs. Otra de las grandes sorpresas para esta instancia de repechaje es, nada más y nada menos, que el vigente monarca del certamen: el Paris Saint-Germain.
¿Cuándo empiezan los Playoffs de la Champions League 2026?
Los partidos correspondientes a los Playoffs de la UEFA Champions League comenzarán esta misma semana. Recordemos que a partir de esta instancia, los enfrentamientos se juegan a ida y vuelta. Los partidos de ida se juegan este martes 17 y miércoles 18 de febrero, mientras que los compromisos de vuelta se disputarán los días 24 y 25 de este mismo mes.
Enfrentamientos para los Playoffs de la Champions League 2026
Aquí te dejamos la lista completa de los enfrentamientos para esta instancia de los Playoffs en la UEFA Champions League:
- Galatasaray vs Juventus
- Borussia Dortmund vs Atalanta
- Mónaco vs PSG
- Benfica vs Real Madrid
- Qarabag vs Newcastle
- Olympiacos vs Leverkusen
- Bodo Glimt vs Inter
- Brujas vs Atlético de Madrid
Noticias recomendadas:
-
¡Isaac del Toro Gana la Primera Etapa del UAE Tour 2026 y Es Líder!
-
Lasse Gaxiola Queda Fuera en Slalom de Esquí Alpino en Milano Cortina
-
¿Se Retira? LeBron James Habla de su Futuro en la NBA para la Próxima Temporada
DB