Tabla General y Resultados Champions League 2026 Hoy: Cómo Quedaron los Clasificados a Octavos

Se jugó la última jornada de la fase regular de la UEFA Champions League 2026 y si no tuviste chance de de ver los 18 partidos en vivo, acá te traemos resultados y posiciones de hoy, con la tabla general y los equipos clasificados a Octavos de Final y Playoffs al momento este miércoles 28 de enero.

Para que no te pierdas los últimos 18 partidos de la Champions League hoy, en una nota ya te dijimos a qué hora ver los juegos de la Jornada 8 totalmente en vivo, donde te recordamos que ocho equipos avanzan de forma directa a octavos y 16 más van a la ronda de playoffs gracias al nuevo formato de la competición.

Resultados de la UEFA Champions League hoy

Si no pudiste ver los 18 partidos en simultáneo, acá te dejaremos los resultados de todos los juegos de la Jornada 8 de la UEFA Champions League:

Arsenal 3-2 Kairat.

Benfica 4-2 Real Madrid.

Liverpool 6-0 Qarabag.

Frankfurt 0-2 Tottenham.

PSG 1-1 Newcastle.

Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán.

Barcelona 4-1 Copenhague.

Manchester City 2-0 Galatasaray.

Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt.

Napoli 2-3 Chelsea.

Ajax 1-2 Olympiacos.

Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Club.

Club Brujas 3-0 Olympique de Marsella.

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal.

Mónaco 0-0 Juventus.

Pafos 4-1 Slavia Praga.

PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich.

Unión Saint-Gilloise 1-0 Atalanta.

Equipos Clasificados Champions League 2026

Para que sepas qué equipos están clasificados a los Octavos de Final o a la ronda de Playoffs de la Champions, a continuación te mostramos cómo quedó la tabla general de posiciones, donde del lugar 1 al 8 pasan directo a Octavos de Final del 9 al 24 jugarán ronda de playoffs:

Arsenal: 24 Puntos. Clasificado a Octavos Bayern Munich: 21 puntos. Clasificado a Octavos Liverpool: 18 puntos. Clasificado a Octavos Tottenham: 17 puntos. Clasificado a Octavos Barcelona: 16 puntos. Clasificado a Octavos Chelsea: 16 puntos. Clasificado a Octavos Sporting Lisboa: 16 puntos. Clasificado a Octavos Manchester City: 16 puntos. Clasificado a Octavos Real Madrid: 15 puntos. A Playoffs Inter de Milán: 15 puntos. A Playoffs PSG: 14 puntos. A Playoffs Newcastle: 14 puntos. A Playoffs Juventus 13 puntos. A Playoffs Atlético de Madrid: 13 puntos. A Playoffs Atalanta: 13 puntos. A Playoffs Bayer Leverkusen: 12 puntos. A Playoffs Borussia Dortmund: 11 puntos. A Playoffs Olympiacos: 11 puntos. A Playoffs Brujas: 10 puntos. A Playoffs Galatasaray: 10 puntos. A Playoffs Mónaco: 10 puntos. A Playoffs Qarabag: 10 puntos. A Playoffs Bodo/Glimt: 9 puntos. A Playoffs Benfica: 9 puntos. A Playoffs

Una vez dados a conocer los resultados de la UEFA Champions League 2026 y los equipos clasificados a Octavos de Final o Playoffs, quedará pendiente la realización del sorteo, el cual se llevará a cabo el viernes 30 de enero.

