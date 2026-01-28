Inicio Deportes Tabla General y Resultados Champions League 2026 Hoy: Cómo Quedaron los Clasificados a Octavos

Tabla General y Resultados Champions League 2026 Hoy: Cómo Quedaron los Clasificados a Octavos

Andrés Olmos N+

Checa los resultados de la UEFA Champions League 2026 hoy, para que sepas cuántos equipos clasifican a Octavos de Final y quiénes van a Playoffs

Resultados y posiciones de la Champions League 2026 hoy tabla general con equipos clasificados a Octavos de Final y Playoffs

La UEFA Champions League define a los equipos calificados a Octavos de Final y Playoffs 2026. Foto: Reuters

Se jugó la última jornada de la fase regular de la UEFA Champions League 2026 y si no tuviste chance de de ver los 18 partidos en vivo, acá te traemos resultados y posiciones de hoy, con la tabla general y los equipos clasificados a Octavos de Final y Playoffs al momento este miércoles 28 de enero.

Para que no te pierdas los últimos 18 partidos de la Champions League hoy,  en una nota ya te dijimos a qué hora ver los juegos de la Jornada 8 totalmente en vivo, donde te recordamos que ocho equipos avanzan de forma directa a octavos y 16 más van a la ronda de playoffs gracias al nuevo formato de la competición.

Resultados de la UEFA Champions League hoy

Si no pudiste ver los 18 partidos en simultáneo, acá te dejaremos los resultados de todos los juegos de la Jornada 8 de la UEFA Champions League:

  • Arsenal 3-2 Kairat.
  • Benfica 4-2 Real Madrid.
  • Liverpool 6-0 Qarabag.
  • Frankfurt 0-2 Tottenham.
  • PSG 1-1 Newcastle.
  • Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán.
  • Barcelona 4-1 Copenhague.
  • Manchester City 2-0 Galatasaray.
  • Atlético de Madrid 1-2 Bodo Glimt.
  • Napoli 2-3 Chelsea.
  • Ajax 1-2 Olympiacos.
  • Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Club.
  • Club Brujas 3-0 Olympique de Marsella.
  • Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal.
  • Mónaco 0-0 Juventus.
  • Pafos 4-1 Slavia Praga.
  • PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich.
  • Unión Saint-Gilloise 1-0 Atalanta.

Equipos Clasificados Champions League 2026

Para que sepas qué equipos están clasificados a los Octavos de Final o a la ronda de Playoffs de la Champions, a continuación te mostramos cómo quedó la tabla general de posiciones, donde del lugar 1 al 8 pasan directo a Octavos de Final del 9 al 24 jugarán ronda de playoffs:

  1. Arsenal: 24 Puntos. Clasificado a Octavos
  2. Bayern Munich: 21 puntos. Clasificado a Octavos
  3. Liverpool: 18 puntos. Clasificado a Octavos
  4. Tottenham: 17 puntos. Clasificado a Octavos
  5. Barcelona: 16 puntos. Clasificado a Octavos
  6. Chelsea: 16 puntos. Clasificado a Octavos
  7. Sporting Lisboa: 16 puntos. Clasificado a Octavos
  8. Manchester City: 16 puntos. Clasificado a Octavos
  9. Real Madrid: 15 puntos. A Playoffs
  10. Inter de Milán: 15 puntos. A Playoffs
  11. PSG: 14 puntos. A Playoffs
  12. Newcastle: 14 puntos. A Playoffs
  13. Juventus 13 puntos. A Playoffs
  14. Atlético de Madrid: 13 puntos. A Playoffs
  15. Atalanta: 13 puntos. A Playoffs
  16. Bayer Leverkusen: 12 puntos. A Playoffs
  17. Borussia Dortmund: 11 puntos. A Playoffs
  18. Olympiacos: 11 puntos. A Playoffs
  19. Brujas: 10 puntos. A Playoffs
  20. Galatasaray: 10 puntos. A Playoffs
  21. Mónaco: 10 puntos. A Playoffs
  22. Qarabag: 10 puntos. A Playoffs
  23. Bodo/Glimt: 9 puntos. A Playoffs
  24. Benfica: 9 puntos. A Playoffs

Una vez dados a conocer los resultados de la UEFA Champions League 2026 y los equipos clasificados a Octavos de Final o Playoffs, quedará pendiente la realización del sorteo, el cual se llevará a cabo el viernes 30 de enero.

