Así Se Preparan Monterrey y Guadalajara para el Mundial de Futbol

Monterrey y Guadalajara se preparan para la Copa del Mundo, las ciudades aceleran las obras públicas para mejorar la movilidad y su imagen.

Desde hace meses luce complicado el tráfico en la avenida Miguel Alemán, debido a la construcción de la nueva Línea 6 del Metro en Monterrey.

Al respecto Abraham Vargas, director de Metrorrey, indicó:

Trabajamos 24 horas, hay más de 3 mil 500 personas trabajando todos los días, tanto en sitio de construcción como en las diferentes plantas de prefabricados y talleres que suministran elementos al proyecto

Esta forma parte de las obras de infraestructura que se realizan con miras al Mundial de futbol 2026.

Para entonces prometen un mejor panorama en materia de tráfico y movilidad en la ciudad y el área metropolitana.

José Francisco Ibargüengoitia, subsecretario de Infraestructura en Nuevo León, explicó:

Para el Mundial tendremos ya terminada toda la obra civil, es decir, la construcción del viaducto y buena parte de las estaciones que estarán incluso en operación, es decir, ya no habrá ocupación de la vía pública con reducción de carriles, con equipo trabajando en campo con personas

Las obras e infraestructura incluyen un edificio de 20 pisos donde estarán las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Nuevo León y también será donde operen funcionarios de la FIFA durante el Mundial.

En el Parque Fundidora también trabajan en la remodelación del sitio y la adecuación para el Fan Fest.

Cerca del Estadio Monterrey, que tendrá partidos mundialistas, se edifica el Parque del Agua, 80 hectáreas públicas, con captación de agua de lluvia, anfiteatro y un corredor con sombra de 1.5 kilómetros.

José Francisco Ibargüengoitia, subsecretario de Infraestructura en Nuevo León, señaló:

Ser sede de estos eventos entre lo que las ciudades requieren, pues, desde luego es ser ciudades seguras, ser ciudades eficientes, ciudades bien comunicadas y con atractivos culturales importantes para los visitantes

Jalisco

En Jalisco, es evidente el tráfico en la carretera Chapala debido a la ampliación de esta vía que conecta el Aeropuerto de Guadalajara con el centro de la ciudad.

Sobre el tema David Zamora, secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, precisó:

Iniciamos con una primera etapa que corresponde a pavimentar 6 kilómetros a prácticamente 10 carriles por sentido y dos donde estamos construyendo un sistema de transporte de electromovilidad, me refiero con camiones totalmente eléctricos, aire acondicionado, que van en esta primera etapa a transitar del Aeropuerto Internacional hacia el sistema Macro Periférico que tiene escasos 3 años operando

En esta sede mundialista se remodelan sitios emblemáticos como la Plaza de la Liberación, en el Centro Histórico, donde se tendrá el Fan Fest. Estas actividades se extenderán al Paseo Alcalde y a la Plaza de Armas.

También se trabaja en la emblemática Glorieta de la Minerva, sitio donde la afición se reúne si México gana un partido.

"Vamos a poner todo nuestro mejor esfuerzo para que sea un evento totalmente relevante", aseguró el secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, David Zamora.

