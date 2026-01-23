Tormenta Invernal en México: ¿En Qué Estados Suspendieron Clases hasta el Martes 27 de Enero?

La tercera tormenta Invernal provocará temperaturas de hasta -15 grados en México, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse alerta y tomar sus precauciones, ya que incluso se prevé la caída de nieve y aguanieve. Ante estas condiciones se anunció la suspensión de clases en varios estados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además de las bajas temperaturas, se esperan vientos y lluvias fuertes a muy fuertes, lo que hace todavía más gélido el clima. De hecho, este fenómeno se considera como el peor en la historia de Norteamérica.

Prevalecerán condiciones invernales en el norte de México, debido a la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el Frente Frío número 30 y su masa de aire ártico

Las autoridades prevén que el termómetro descenderá hasta los -15 grados en diversas zonas del país a consecuencia de la presencia de la Tercera Tormenta Invernal.

Para evitar que los alumnos se enfermen o tengan algún incidente por el frío que se experimentará en el norte de México, las autoridades indicaron que se suspenden las clases.

¿Qué estados no tendrán clases por tormenta invernal en México?

Los estados que no tendrán clases por los efectos de la Tercera Tormenta Invernal en México son:

Chihuahua

Las autoridades indicaron que la suspensión de clases presenciales se aplicará a nivel básico los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026.

Puebla

La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que las clases presenciales se suspenden el 26 y 27 de enero de 2026 en escuelas de educación básica, media superior y superior de las regiones que se verán afectadas.

Otorgarán el servicio educativo a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo

Hasta el momento son las únicas entidades que han anunciado la suspensión de clases, no obstante, se prevé que se unan más a la lista, principalmente aquellas que se ubican al norte del país.

