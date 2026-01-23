Tercera Tormenta Invernal: Prevén Hasta -15 Grados en México el Fin de Semana; Zonas Afectadas

La Tercera Tormenta Invernal provocará temperaturas de hasta -15 grados en México, por lo que las autoridades piden a la población mantenerse alerta y tomar sus precauciones, ya que incluso se prevé la caída de nieve y aguanieve; estas son las regiones que se enfrentarán al frío.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima este 24 y 25 de enero de 2026, será gélido a la tercera tormenta invernal de la temporada, por lo que además del frío, se esperan vientos y lluvias fuertes a muy fuertes. De hecho, este fenómeno es considerado como “la peor tormenta invernal de la historia de Norteamérica".

Prevalecerán condiciones invernales en el norte de México, debido a la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el Frente Frío número 30 y su masa de aire ártico

Lo anterior, será clave para que en las siguientes zonas se generen condiciones climatológicas extremas y peligrosas, tales como:

Lluvias fuertes a muy fuertes y vientos fuertes a intensos

Posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila

Lluvias puntuales intensas en Durango

Caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango

Probable lluvia engelante en Coahuila y Nuevo León

Es importante que consideres que ante estas condiciones del clima tomes tus precauciones, debido a que se podrían presentar accidentes derivados de los efectos de la Tormenta Invernal en México, ya que:

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de incrementar niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

La presencia de nieve, aguanieve o lluvia engelante puede causar derrapes o colisiones en tramos carreteros, especialmente en curvas o pendientes

¿Cuándo se prevén hasta -15 grados por Tormenta Invernal en México?

Es momento de que alistes toda tu ropa abrigadora, ya que el SMN informó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 0 a los -15 grados en diversas zonas del país por la Tercera Tormenta Invernal.

Para este sábado 24 de enero de 2026, el clima será el siguiente en estas regiones:

Temperaturas de -15 a -10 °C con heladas

Chihuahua

Durango

Coahuila

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas

Baja California

Sonora

Nuevo León

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas

Tamaulipas

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Temperaturas de 0 a 5 °C

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Los efectos de la tormenta invernal en México persistirán para el domingo 25 de enero de 2026, así que las bajas temperaturas se presentarán de esta manera

¿Cómo cuidarte durante la Tormenta Invernal en México?

Durante la temporada invernal aumentan las enfermedades respiratorias y hay más probabilidades de una intoxicación por monóxido de carbono que se producen por estufas o braseros que los habitantes ocupan para tratar de calentarse.

Por ello, las autoridades recomiendan que durante esta temporada tomes en cuenta lo siguiente:

No duermas cerca de ningún tipo de calentador

Mantén ventilados los ambientes donde hay fuentes de combustión o calor

Cúbrete con varias prendas

Al salir de un lugar caliente, cubre nariz y boca

Come alimentos ricos en vitamina V

Toma líquidos calientes

Ojo, recuerda que los grupos más vulnerables son los menores de edad, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, por eso debes estar más al pendiente de ellos. También no te olvides de tus mascotas y protégelas.

