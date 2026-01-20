Sarampión en México: ¿Una Persona con la Enfermedad a Cuántas Personas Puede Contagiar?

Los casos de sarampión en México siguen en aumento, por ello, las autoridades sanitarias hacen un llamado a los habitantes para tomar medidas de prevención y vacunarse contra la enfermedad, ya que es más contagiosa que la Covid-19, pero, ¿una persona infectada a cuántas puede contagiar?

De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, indicó que se están implementando las acciones necesarias para combatir esta enfermedad. De hecho, aseguró que hasta el momento se han aplicado más de 11 millones 853 mil dosis, la idea es alcanzar a la población que no había recibido la vacuna.

Y esa es la razón que se presenta en las Américas: tiene que ver con lo que surgió en COVID, en donde no se aplicaron las vacunas a todos los niños, tanto en Canadá, en Estados Unidos, como en México, y en muchos otros países

Según el informe diario de casos de sarampión en México emitido por la Dirección General de Epidemiología, hasta este 20 de enero de 2026, se reportan 7 mil 188 casos acumulados de sarampión y en las últimas 24 horas se reportaron 20 nuevos casos confirmados.

El brote de sarampión en México se generó desde el 14 de febrero de 2025, cuando se confirmó el primer caso importado en una menor de edad sin antecedente vacunal en Chihuahua.

Tanto Chihuahua como Jalisco, son dos de los puntos del país donde se acumulan la mayor cantidad de casos, por ello, se ponen en marcha medidas específicas. En el caso de Jalisco, se hace lo siguiente:

Cuando se detecta un caso de sarampión, inmediatamente se hace un barrido en 25 manzanas alrededor donde ocurre el caso.

Se hace un barrido vacunal en general, tanto en la zona urbana como en la zona rural

¿Cuántas personas puede contagiar una persona con sarampión?

El secretario de Salud explicó que las medidas antes mencionadas son clave para evitar un mayor número de casos de sarampión, debido a que esta enfermedad es considerada más contagiosa que COVID, debido a que con este virus una persona podía transmitir la enfermedad hasta a cuatro personas.

Sin embargo, en el caso del sarampión, esto prácticamente se triplica.

En el caso de sarampión un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas, aseguró Kershenobich

Pero eso no solo es motivo de alerta, ya que si una persona con sarampión estuvo en algún lugar, el virus permanece por dos horas, así que esto se convierte en un foco de infección por sí solo.

Ese es el riesgo más importante, es la transmisión que tiene el virus

Por esta razón, el funcionario indicó que la meta que tienen es llegar al 95% de la vacunación en toda la población

Esa es la única manera de controlar el sarampión

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus que se puede adquirir a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si una persona no la padeció en la infancia.

Toma nota, ya que se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. Los síntomas del sarampión son:

Fiebre que puede alcanzar 40 °C

Tos

Nariz “moqueante”

Conjuntivitis (ojos rojos)

Puede desarrollarse neumonía

