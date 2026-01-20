Muere Influencer Dulce Enríquez Luego de Accidente Vial en Oaxaca, ¿Qué Pasó?

Dulce Enríquez, la influencer que se encontraba grave luego de un accidente vial en Oaxaca, murió debido a las lesiones que tenía. Ahora la Fiscalía del Estado, investiga al presidente municipal de Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, debido a que el edil viajaba en la unidad con ella. ¿Qué ocurrió?

Según los primeros reportes, el percance ocurrió el 9 de enero, cuando la camioneta en la que viajaba la joven junto al presidente municipal de Huatulco y un escolta, circulaba en el libramiento a Ocotlán de Morelos, cerca del municipio de Santo Tomás Jalieza.

La unidad de color beige perdió el control y salió del camino, lo que provocó que volcara hacía un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad. Dulce Enríquez presentó heridas de gravedad, como un traumatismo craneoencefálico.

Luego de estar varios días hospitalizada, la influencer Dulce Enríquez perdió la vida este lunes, así lo informó el presidente municipal de Huatulco, Julio Cárdenas.

A su familia y seres queridos, expreso mis más sinceras condolencias y, con responsabilidad y sensibilidad, ofrezco mi solidaridad en este momento de dolor, dijo en sus redes sociales

En tanto, su hermana Michel Enríquez, informó “con el corazón hecho trizas y el alma rota”, la noticia del fallecimiento de la influencer, cuyos restos serán despedidos en Huatulco.

Todas las personas que la apreciaban y que deseen acompañarnos serán bienvenidas para velarla y despedirla con amor, unirnos en oración y rodearla de cariño en este momento tan doloroso para nuestra familia

¿Por qué investigarán al presidente municipal de Huatulco?

Luego de darse a conocer la muerte de la influencer Dulce Enríquez, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, indicó que el presidente municipal de Huatulco, Julio Cárdenas, será investigado.

Que haya una investigación imparcial sobre este caso y la Fiscalía sé que ya ha después de dada la noticia del fallecimiento de la señorita Dulce, pues ahora se va a hacer esta investigación

Asimismo, señaló que este accidente será investigado con transparencia, no puede haber impunidad.

En un accidente no puede haber impunidad, debe haber una investigación objetiva real y que se conozca esta situación (...) Voy a pedir al fiscal que se celebre todo este trabajo de manera profesional

En tanto, el presidente municipal de Huatulco aseguró que colaborará con las indagatorias. Según las autoridades, Dulce Enríquez viajaba con el edil de Huatulco, porque se dirigían a la ciudad de Oaxaca para asistir a "compromisos de trabajo" relacionados con el 487 aniversario de la titulación del pueblo de Huatulco. El accidente ocurrió durante la madrugada mientras se trasladaban hacia la ciudad.

