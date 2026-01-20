Revolvedora de Cemento Choca contra Auto en Almoloya, Edomex; Reportan a Maestra Grave | VIDEO

Una revolvedora de cemento provocó pánico entre automovilistas y peatones en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que impactó un vehículo en el que viajaba una maestra; así captaron el momento exacto del accidente.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este martes 20 de enero, cuando los servicios de emergencias fueron alertados de un choque en inmediaciones de la glorieta ubicada en la entrada de la cabecera municipal.

En el lugar encontraron un vehículo particular completamente destrozado prácticamente encima del Monumento a los Héroes de la Independencia, popularmente conocido como "El Monumento" o "El Monumento del Águila".

Además, la revolvedora de cemento volcada y con todo el material usado para la construcción disperso sobre el pavimento. Los testigos intentaron auxiliar a las personas involucradas al ver la magnitud del accidente.

Elementos de rescate del ayuntamiento brindaron los primeros auxilios a las víctimas, entre ellas una mujer que viajaba en el auto impactado y quien fue identificada como Eustolia "N" gracias a una cédula profesional que la acredita como profesora. Su estado de salud es grave.

También brindaron ayuda al chofer de la unidad que ocasionó el percance, hasta el momento se desconoce su estado de salud y si está asegurado por autoridades.

¿Cómo ocurrió el choque de la revolvedora de cemento en Almoloya, Edomex?

A través de redes sociales se dio a conocer un video que captó el momento exacto del accidente de la revolvedora de cemento en Almoloya de Juárez, Edomex. En las imágenes se observa cuando el tránsito en la zona es normal a la hora pico.

Sin embargo, de manera repentina se ve cómo la pesada unidad baja a toda velocidad por la pendiente de la avenida Juárez. A su paso golpea el costado de una camioneta negra, pero debido a que no puede detenerse impacta al vehículo blanco, el cual da al menos tres vueltas antes de quedar sobre el monumento.

En el video también se puede apreciar cómo un motociclista se salva de quedar en medio del accidente, pues logra pasar dicha zona unos segundos antes.

Debido a las maniobras para retirar las unidades siniestradas y apoyar a los lesionados, la circulación en la zona fue cerrada, por lo que calles aledañas presentaron intensa carga vial.

