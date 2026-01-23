La Peor Tormenta Invernal en Décadas Se Avecina sobre EUA y Puede Ser ‘Catastrófica’

Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal con temperaturas muy frías y nieve. Se anticipa que más de 175 millones de personas sean afectadas solo en la Unión Americana.

En algunas localidades de Tennessee se reportan supermercados vacíos ante compras de último minuto.

se reportan supermercados vacíos ante compras de último minuto. Canadá y México también se verán afectados por la tormenta invernal que ha sido calificada como potencialmente catastrófica por la NOAA.

y también se verán afectados por la que ha sido calificada como potencialmente catastrófica por la NOAA. Entre los tres países de Norteamérica, habría más de 250 millones de personas afectadas.

Noticia relacionada: Ingreso Tormenta Invernal a Tamaulipas: Pronóstico del Clima con Óscar Sobrevilla

Advierten de posibles daños “catastróficos” por tormenta invernal

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) advierte que 34 estados verán el paso de la tormenta invernal Fern. El meteoro, que también se sentirá en México y Canadá, podría afectar a 250 millones de personas entre los tres países.

La NOAA ha advertido que esta tormenta invernal puede provocar acumulaciones de hielo “catastróficas” en el sur de Estados Unidos. Además, podría provocar cortes de energía generalizados y daños en árboles.

Video: Viene la Peor Tormenta Invernal en Décadas: Afectará a México, EUA y Canadá Estos Días

¿Qué regiones de Estados Unidos se verán afectadas por la tormenta invernal Fern?

En la Unión Americana, se calcula que dos tercios de la población podrían presenciar la caída de nieve y la formación de hielo a lo largo del fin de semana. Según informes de la agencia meteorológica estadounidense, el mayor peligro sería la formación de hielo destructivo, que podría presentarse en 10 estados, desde Texas hasta Virginia.

Entre las ciudades que se encuentran en alerta están Shreveport (Luisiana), Nashville (Tennessee), partes del área metropolitana de Atlanta (Georgia), Greenville-Spartanburg (Carolina del Sur), Charlotte (Carolina del Norte), Raleigh-Durham (Carolina del Norte) y Richmond (Virginia).

¿Cuándo terminará la tormenta invernal en Estados Unidos?

Se anticipa que una amplia franja desde el sur de las Montañas Rocosas, Texas y Oklahoma hasta el Valle de Ohio, en el Medio Oeste, y el noreste, hacia Nueva Inglaterra, verán acumulaciones de nieve de al menos 15 centímetros de nieve.

Video: ¿Qué Tiene que Ver la Tormenta Invernal Histórica con el Riesgo de Apagones en México?

Se espera que las precipitaciones terminen en Texas hacia el mediodía del domingo. Las nevadas podrían detenerse hacia el este de los Estados Unidos hacia la mañana del lunes.

Para el lunes se espera que las nevadas continúen en Nueva Inglaterra, así como en el norte de Nueva York. La mayoría de los aeropuertos de la costa este podrían enfrentar retrasos y cancelaciones de vuelos durante el domingo y el lunes, pero las afectaciones de la tormenta invernal, como los daños provocados por el hielo, podrían extenderse por varios días.

Historias recomendadas: