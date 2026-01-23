Tormenta Invernal y Frente Frío 30 en Nuevo León: ¿Bajará a 0ºC? Temperaturas Mínimas por Día

La interacción de la tercera tormenta invernal y el frente frío número 30 traerá consigo un descenso de temperaturas, heladas, lluvias, rachas de viento y posible caída de granizo en el estado de Nuevo León, a partir del sábado 24 y hasta el martes 27 de enero por la mañana.

A partir de este viernes 23 de enero, el frente frío número 30 se aproximó al noreste de México y continúa desplazándose lentamente hasta el sureste de México. Desde este día, se pronostica un marcado descenso de temperatura, así como la caída de nieve o aguanieve en Nuevo León.

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas en Nuevo León por el frente frío 30?

Desde el sábado 24 y hasta el próximo martes 27 de enero las temperaturas descenderán por la llegada del frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal en el país, siendo 1ºC la mínima para el estado de Nuevo León.

Sábado 24 de enero: Habrá temperaturas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas altas de Nuevo León, así como chubascos de 25 a 50 mm, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Domingo 25 de enero: En las primeras horas del día se esperan temperaturas de -10 a -5 grados Celsius en zonas montañosas de Nuevo León, acompañado de posible caída de nieve o aguanieve y viento de 50 a 70 km/h.

Lunes 26 de enero: Este día la temperatura seguirá descendiendo hasta llegar a los 2ºC como mínimo y en la tarde será de 11ºC la temperatura máxima, siendo uno de los días más fríos en relación con el sistema invernal.

Martes 27 de enero: Las temperatura bajará aún más, siendo la mínima de 1ºC por la mañana y la máxima de 13ºC por la tarde, con sensación térmica cerca de los 0ºC, al igual que el lunes.

