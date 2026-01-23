Rescatan a Joven Presuntamente Privado de la Libertad por Deuda de Mil Pesos en Nuevo León

Una supuesta deuda de mil pesos habría sido el origen de una presunta privación de la libertad en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde los policías auxiliaron a la víctima y lograron detener a un sospechoso.

El operativo de rescate ocurrió cerca de las 02:00 de la mañana del viernes 23 de enero en el domicilio marcado con el número 118 de la avenida Torres, casi esquina con avenida Hacienda El Palmar, en la colonia Hacienda el Palmar. De acuerdo con una fuente policial, el reporte fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron sobre una persona que pedía ayuda, señalando haber estado privada de la libertad.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre de 22 años de edad, quien presentaba múltiples golpes en el cuerpo y refirió haber sido secuestrado minutos atrás. Tras el señalamiento los policías de Santa Catarina ingresaron al domicilio, donde ubicaron al menos a uno de los presuntos responsables que fue detenido para su investigación.

¿Cómo ocurrió la presunta privación de la libertad en Santa Catarina?

Según la versión del afectado, uno de los implicados era su amigo, con quien se encontraba conviviendo; sin embargo, una discusión a raíz de la supuesta deuda de mil pesos escaló a una agresión física, durante la cual fue amarrado, cubierto del rostro y golpeado con un bate de béisbol en una de las habitaciones de la casa.

En medio de la madrugada, la víctima logró desarmar los herrajes de una de la ventana y escapar por la cornisa donde pidió auxilio a los vecinos y una patrulla que pasaba, lo que permitió la intervención de las autoridades municipales. La casa quedó bajo custodia para realizar la investigación correspondiente donde se espera un posible cateo en próximas hora.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH