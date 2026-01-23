Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de Motel en Monterrey, Nuevo León

Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este viernes 23 de enero tras el hallazgo de una persona sin vida al interior de un motel ubicado sobre la avenida Lincoln, en la zona norte del municipio de Monterrey.

Elementos de Fuerza Civil, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al motel Montebello, luego de recibir el reporte de un fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería una persona de aproximadamente 40 años de edad, quien fue localizada sin vida a un costado de un vehículo, el cual quedó asegurado como parte de la evidencia. A simple vista, el cuerpo no presentaba huellas evidentes de violencia.

Al sitio arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios que permitan esclarecer las causas del deceso. La zona fue acordonada mientras se realizaban los trabajos periciales y se recababan testimonios.

Investigan muerte de hombre en motel

Las autoridades informaron que será a través de la necropsia de ley como se determine la causa exacta de la muerte, mientras continúan las investigaciones para descartar o confirmar cualquier hecho delictivo.

Este caso se convierte en el segundo fallecimiento registrado en hoteles o moteles durante el mes de enero en el área metropolitana, luego de que en días recientes se investigara otro deceso en un establecimiento similar en la colonia La Colonia, el cual fue analizado bajo el protocolo de feminicidio.

La Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León señaló que mantiene abiertas varias carpetas de investigación relacionadas con hechos similares y reiteró que continuará con las indagatorias hasta esclarecer completamente este nuevo caso.

