Mujer Queda Herida de Bala tras Intento de Homicidio en García, Nuevo León

Durante la madrugada de este viernes 23 de enero, una mujer sobrevivió a un intento de homicidio cuando se encontraba en el cruce de las calles Manzano y El Polvorín, en la colonia Ampliación Nogales, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Asesinan a Balazos a Pareja Dentro de su Casa en García, Nuevo León

Tras el reporte de balacera, acudieron al sitio elementos de Protección Civil de García y policías municipales, quienes acordonaron el área donde ocurrió el ataque armado contra la víctima que fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario por sus familiares para su atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer identificada como Reyna de 19 años de edad, presentaba un impacto de bala en la cadera. Los médicos informaron que su estado de salud es reportado grave debido a la herida de proyectil de arma de fuego que recibió en el intento de ejecución.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos, así como el móvil del ataque armado contra la joven de 19 años de edad. Las autoridades municipales continuaron las indagatorias y el levantamiento de evidencias en la colonia Ampliación Nogales como parte de la investigación del caso. Él o los presuntos responsables no han sido identificados.

Video: Se Salva una Mujer en Intento de Ejecución en García

Matan a balazos a pareja en García, Nuevo León

En los últimos días, el municipio de García se ha convertido en escenario de hechos violentos, como ocurrió el pasado miércoles 21 de enero cuando una pareja fue asesinada a balazos al interior de su casa en el cruce de las calles Valle de Lisboa y Versalles, en la colonia Villa Azul.

Hombres armados irrumpieron en la vivienda, dispararon contra la pareja y posteriormente se dieron a la fuga. Los agresores siguen sin ser capturados por las autoridades estatales y del municipio de García, quienes ya realizaron el cateo de la vivienda donde ocurrió el doble homicidio.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH