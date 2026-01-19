Adulto Mayor Desaparecido es Localizado Sin Vida Tras Chocar contra el Tren en García, NL

Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue localizado sin vida durante la madrugada de este lunes 19 de enero. El sujeto habría sufrido un accidente automovilístico contra el tren sobre la carretera a Icamole en el municipio de García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Cronología: Así fue la Desaparición y Localización con Vida del Maestro Colombiano en Nuevo León

Fueron elementos de seguridad quienes recibieron el reporte de un choque contra el tren sobre este importante vía. A la llegada de autoridades, se percataron de que trataba de una camioneta en color gris la cual había sido impactada por una locomotora. Luego de revisar al conductor se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Luego de que iniciaran las labores de investigación, las autoridades señalaron que el conductor de la camioneta coincidía con las características de una persona reportada como desaparecida un día antes del accidente. Horas más tarde, elementos de seguridad confirmaron que tanto el vehículo como el sujeto correspondían a una ficha de búsqueda emitida por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Video: Adulto Mayor es Localizado sin Vida tras Choque con el Tren en García

Hombre fallecido en accidente vial tenía reporte de desaparición en Nuevo León

El hombre fue identificado como Jaime Omar Pérez Sáenz, de 77 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 18 de enero. Familiares del sujeto comentaron que padecía de alzhéimer y que había salido de casa a bordo de una camioneta gris desde hace algunas horas, por lo que su preocupación aumentó y comenzaron con su búsqueda.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) activó una ficha de búsqueda para tratar de localizarlo mientras familiares publicaban a través de redes sociales el modelo del vehículo en el que el hombre se trasladaba. Fue durante la madrugada de este 19 de enero cuando autoridades informaron sobre este accidente vial en el que Jaime Pérez estaba involucrado y había perdido la vida.

Historias recomendadas:

DAGM