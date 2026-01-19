Muere Hombre tras Ser Atacado con Arma Blanca en Estadio de Rayados en Guadalupe, Nuevo León
La víctima habría sido herido con un arma blanca en el estacionamiento del Estadio de Rayados
Autoridades de investigación reportaron la muerte de un hombre quien presuntamente habría sido apuñalado en el estacionamiento del Estadio de Rayados en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se confirmó la mañana de este lunes 19 de enero, cuando paramédicos informaron del deceso de la víctima.
Las autoridades señalaron que este ataque, con arma blanca, ocurrió sobre el estacionamiento del Estadio de Rayados, justo en el acceso 1. Aunque aparentemente el hecho se habría registrado durante un evento de futbol internacional, elementos de investigación mencionaron que se sigue desconociendo la fecha en que ocurrió esta agresión.
Luego de reportarse este ataque, el hombre apuñalado fue trasladado hasta la Clínica 21 del IMSS, donde permaneció algunos días internado recibiendo atención médica. Luego de confirmarse su muerte, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) llegaron hasta este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes.
Identifican a joven apuñalado en el Estadio de Rayados
El hombre fue identificado como Francisco Linares Chávez, de 26 años de edad, quien se dedicaba a los labores de limpieza en el Estadio de Rayados. Hasta el momento se desconoce en que circunstancias ocurrió este ataque ni la razón por la que el joven fue apuñalado, por lo que elementos de investigación ya se encuentran trabajando en el caso.
Se espera que elementos de seguridad pidan acceso a las cámaras de seguridad en el Estadio de Rayados para visualizar como ocurrió este hecho; además de identificar a el o los presuntos responsables. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y posibles detenciones.
