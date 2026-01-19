Reanudan Labores en Obras de la Línea 6 del Metro en San Nicolás, Nuevo León

La mañana de este lunes 19 de enero, trabajadores regresaron a sus labores en las obras de la Línea 6 del Metro de Monterrey, en el tramo de la Av. Miguel Alemán y Av. Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás de los Garza, luego de que uno de sus compañeros perdiera la vida tras ser aplastado por tubos metálicos.

Las labores se reanudaron luego de una semana de que se registró el accidente laboral que ocurrió mientras realizaban maniobras para descargar unos tubos metálicos utilizados como barandales de protección en puentes, lo cuales cayeron sobre dos trabajadores, dejando a uno de ellos gravemente herido, quien posteriormente perdió la vida en la Clínica No.21 del IMSS.

El trabajador sufrió la amputación de la pierna izquierda, lesiones severas en un brazo y una mano, y múltiples fracturas debido a los tubos que le cayeron encima. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció.

Afectaciones viales por reanudación en los trabajos de la L6 del metro

Con la reanudación de los trabajos en las obras de la Línea 6 del Metro de Monterrey, se registraron afectaciones en la vialidad de la avenida Miguel Alemán, principalmente para quienes planeaban tomar los carriles laterales con dirección a Rómulo Garza, dificultando la circulación hacia la ciudad de Monterrey.

El congestionamiento vial fue visible esta mañana en la avenida Miguel Alemán, principalmente en la zona del municipio de San Nicolás de los Garza; por lo que, se le pidió a los automovilistas extremar precauciones.

