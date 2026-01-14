Suspenden Obras de L6 de Metro de Monterrey en el Tramo Donde se Accidentó y Murió un Trabajador

Durante una reunión llevada a cabo en la Secretaría de Seguridad del municipio de San Nicolás, el alcalde Daniel Carrillo, aseguró que se suspenderán por protocolo todas las obras en el tramo del puente de la avenida Miguel Alemán, a la altura de la avenida Rómulo Garza, tras el accidente laboral registrado el pasado martes 13 de enero, donde un hombre perdió la vida.

Noticia relacionada: Fallece Trabajador de la Línea 6 del Metro Tras Accidente en San Nicolás, Nuevo León

Además, el mandatario de San Nicolás de los Garza señaló que la prioridad es ayudar a la familia afectada por la pérdida del trabajador y no estar preocupados por la continuidad de la Línea 6 del Metro de Monterrey que afecta diariamente la vialidad en la avenida Miguel Alemán.

Sí está suspendido desde el día de ayer. Hoy están citadas las empresas, hoy se hará una revisión punta a punta de la zona que me corresponde que es San Nicolás para eliminar todos los riesgos

Video: Suspenden Obras de L6 en Tramo de Miguel Alemán y Rómulo Garza tras Muerte de Trabajador

¿Qué ocurrió en las obras de la Línea 6 del Metro de Monterrey?

La tarde del martes 13 de enero, se registró un accidente laboral en las obras de construcción de la Línea 6 del Metro de Monterrey, ubicadas sobre la avenida Miguel Alemán, en su cruce con Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Se realizaban maniobras para descargar tubos metálicos utilizados como barandales de protección en puentes cuando estos cayeron sobre al menos dos trabajadores. Uno de ellos resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital para su atención médica de urgencia; en el camino sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios.

El hombre sufrió la amputación de la pierna izquierda, lesiones severas en un brazo y una mano, y múltiples fracturas debido a los tubos que le cayeron encima. A pesar de los esfuerzos del personal médico de la Clínica No. 21 del IMSS, el trabajador perdió la vida poco después de las 22:00 horas.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH