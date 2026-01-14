Fallece Trabajador de la Línea 6 del Metro Tras Accidente en San Nicolás, Nuevo León

Un trabajador de la obra de la Línea 6 del Metro de Monterrey perdió la vida luego de resultar gravemente lesionado tras un accidente ocurrido sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del cruce con Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales, el incidente se registró poco antes del mediodía del martes, cuando varios tubos de gran peso cayeron sobre el obrero mientras se realizaban maniobras de instalación en la zona.

El hombre sufrió la amputación de la pierna izquierda, así como lesiones severas en un brazo y una mano, además de múltiples fracturas. Tras el accidente, fue atendido por cuerpos de emergencia y trasladado de urgencia a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante el traslado y su atención médica, el trabajador presentó al menos cuatro paros cardiorrespiratorios. Personal médico logró mantenerlo con vida durante varias horas; sin embargo, falleció poco después de las 22:00 horas.

Accidente se debió a imprudencia y manejo inadecuado de maniobras

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad del trabajador, aunque se informó que tenía entre 40 y 49 años de edad.

El Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que señaló que el accidente habría sido provocado por una imprudencia y un manejo inadecuado durante las maniobras realizadas por las empresas encargadas de la construcción de la Línea 6.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Nicolás, quienes brindaron los primeros auxilios, además del personal médico del IMSS. Las autoridades indicaron que se dará seguimiento al caso para deslindar responsabilidades y garantizar el respaldo correspondiente a la familia del trabajador.

