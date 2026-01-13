Accidente en Línea 6 del Metro en Deja a un Trabajador Gravemente Lesionado en San Nicolás, NL

La tarde de este martes 13 de enero se registró un accidente laboral en las obras de construcción de la Línea 6 del Metro, ubicadas sobre la avenida Miguel Alemán, en su cruce con Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando una grúa realizaba maniobras para descargar tubos metálicos utilizados como barandales de protección en puentes. Presuntamente, una mala maniobra provocó que los tubos cayeran sobre al menos dos trabajadores.

Uno de los empleados resultó con lesiones de mayor gravedad, presentando el desprendimiento parcial de una extremidad, sin que hasta el momento se haya confirmado de manera oficial si se trata de una pierna o una mano. Paramédicos que arribaron al sitio brindaron atención médica al lesionado y lo trasladaron a un hospital para su valoración.

Cierran carriles tras accidente

Debido al accidente y a las labores de auxilio, autoridades municipales cerraron completamente el puente en la zona, lo que generó una afectación severa a la circulación. El tráfico permanece prácticamente paralizado por un tramo aproximado de tres kilómetros, desde la avenida Ruiz Cortines hasta Rómulo Garza, con impacto en ambos sentidos de la vialidad.

Elementos de Tránsito municipal y cuerpos de emergencia permanecen en el lugar realizando labores de abanderamiento y retiro del material que quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica. Autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar vías alternas ante el congestionamiento vehicular que se mantiene en el sector.

