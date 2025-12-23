Muere Hombre en Estación Exposición del Metro en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre murió la mañana de este martes 23 de diciembre en las instalaciones de la Estación Exposición en el Metro de Monterrey. El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el punto, ente las avenidas Juárez y las Américas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Fue poco antes de las 10:00 de la mañana cuando se reportó que una persona se desvaneció en los andenes de la Estación Exposición, donde había quedado inconsciente. Al llegar elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), brindaron los primeros auxilios a la víctima.

El personal del CRUM realizó las maniobras de RCP al hombre de aproximadamente 60 años de edad, pero luego de cuatro ciclos de intento de reanimación, lo declararon muerto. A pesar del fallecimiento, el servicio del Metro de Monterrey continuó con normalidad, delimitando únicamente el área donde quedó el cuerpo.

Investigan causa de muerte de hombre en estación del Metro de Monterrey

Luego de confirmarse el deceso del hombre, elementos de la Policía de Guadalupe arribaron a la Estación Exposición para realizar el acordonamiento del lugar donde ocurrieron los hechos, mientras agentes ministeriales comenzaron la investigación para determinar la causa de muerte del sujeto.

Las autoridades informaron que el hombre no presentaba huellas de violencia, por lo cual, no se descarta que haya perdido la vida por causas naturales. Además, un familiar que llegó al sitio relató que la víctima contaba con antecedentes patológicos hipertensión arterial y diabetes; sin embargo, esperarán a los resultados de la autopsia de ley para conocer la causa de su muerte en los andenes del Metro de Monterrey.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

